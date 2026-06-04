Hace 25 años | Más de 50.000 personas celebran el Día de la Familia en Culleredo

Fotografía de archivo de la Romería das Merendiñas en Acea da Ama en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, a estas alturas de 2001 se celebró en Culleredo el Día de la Familia, en la que se dieron cita en Acea de Ama cerca de 50.000 personas que disfrutaron a lo largo del día de los actos organizados por el Ayuntamiento. Hace 50 años, en 1976, los alumnos de la Universidad Laboral de La Coruña participaron en una asamblea celebrada en la que pidieron que se reconozcan los derechos de reunión y expresión. Hace un siglo, en 1926, una mujer se arrojó al mar desde el muelle.

Portada 2001 Archivo El Ideal Gallego

Más de 50.000 personas celebraron el Día de la Familia en Culleredo

El buen tiempo acompañó este 4 de junio a los vecinos de Culleredo y a las casi cuartena y cinco mil personas que mochila y bocata de tortilla en mano se plantaron en el parque de Acea de Ama para vivir una jornada de convivencia en familia. Desde primeras horas de la mañana, miles de personas fueron llegando al parque para encontrar una buena sombra para comer y echar una larga siesta. Los más pequeños se perdían en las distintas atracciones y los mayores contemplaban las exposiciones que mostraban la evolución de su municipio. Churrasco, pulpo, dulces y vino formaban parte del plato del día. Jazz y blues, junto a acordes de la tierra, puesieron la nota musical a un día donde la diversión estuvo asegurada.

Si los grupos de danzas regionales pusieron la nota de la sobremesa del día familiar, el grupo de tango “El Firulete” fue el encargado de poner la nota del otro lado del Atlántico.

El Ayuntamiento de Culleredo puso en marcha un dispositivo de seguridad con miembros de la Policía Local y de la agrupación de Protección Civil, para que la jornada se desarrollase dentro de la normalidad

Portada 1976 Archivo El Ideal Gallego

Asamblea de alumnos en la Universidad Laboral de La Coruña

Unos trescientos alumnos participaron este 4 de junio de 1976 en una asamblea celebrada en la Universidad laboral de La Coruña, en la que se informó sobre la reciente reunión de representantes de las Universidades Laborales de toda España, que se celebró a pesar de no haber sido autorizada por el director general de Universidades Laborales.

Según la información facilitada en esa asamblea no autorizada, se va a crear una Coordinadora Estatal de Universidades Laborales, y, para ello, se va a solicitar a la Dirección General de Universidades Laborales, por medio de un escrito, para el que se están recogiendo firmas de todos los alumnos, que se reconozcan los derechos de reunión y expresión, y que se faciliten los medios de los distintos centros, para construir organismos representativos de los alumnos que funcionen democráticamente.

La asamblea tuvo un gran seguimiento entre los alumnos de toda la comunidad educativa, que apoyaron la iniciativa con sus firmas y sus protestas.

Portada 1926 Archivo El Ideal Gallego

Una mujer se arrojó al mar en el paseo de Méndez Núñez en La Coruña

A las nueve de la mañana de este 4 de junio, una mujer atenta contra su vida arrojándose al mar desde el muelle de la zona del puerto inmediata al paseo de Méndez Núñez. Tenía 33 años, sirvienta en el establecimiento de “La Mina”, salvándola de perecer ahogada los jóvenesÁngel Aradas, Manuel Chico y José Huelva, los que fueron auxiliados a la vez por el carabinero de servicio en aquel sitio Emiliano López Maceda y su compañero Jesús Méndez Serafín.

Como a pesar de los consejos que le dieron las personas que la auxiliaron, amenazó con atentar de nuevo contra su vida, manifestación que repitió en la Comisaría de policía y ante el Juzgado de guardia, las autoridades competentes concluyeron que la mejor solución era recluirla en la cárcel.

Según las investigaciones llevadas a cabo, parece ser que las causas que la obligaron a tomar tan fatal resolución y atentar contra su vida fueron contrariedades amorosas.