Un festival en A Coruña para quedarse sin aire

Foto de familia de organizadores y músicos del Bronco Fest German Barreiros

Que se acabe el mito de que los médicos prescriben hábitos menos divertidos. Que se termine eso de que lo que nos gusta nos hace daño. Nadie mejor que ellos mismos para dar ejemplo de la manera más cañera y desenfadada posible. Así, la bienvenida y el prólogo del 59 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica tuvo lugar en una discoteca y con un festival de indie rock como formato. Fue la noche del miércoles, en la discoteca The Clab, y con más de 300 asistentes bailando y pasándoselo en grande.

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Bautizado como 'The Unofficial Separ Pre-Congress Night', y con el nombre Bronco Fest, fue en realidad una descarga musical de grupos liderados por médicos. Entre los que se dejaron los pulmones estuvieron Tacrolimus, Los Falperras, Incapacidad Musical Permanente o Malo Será. Detrás de la iniciativa, que resultó todo un éxito de organización y asistencia, estuvo Pedro Marcos, responsable de Neumología del Chuac. "Pensamos qué podríamos hacer como anfitriones para que nadie se sintiera forastero, que resultase algo diferente a un congreso habitual", dice. "Como están tan de moda los festivales, nos dio por montar Bronco Fest", añade.

Una de las actuaciones del Bronco Fest en The Clab German Barreiros

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Algunos de los participantes, además, son alumnos de la Rock School. Y de ahí viene el nombre de Los Falperras. Pedro Marcos, natural de Ourense, lleva casi 25 años en la ciudad y en el Chuac. Además de para enamorarse la ciudad, le ha servido para conocer sus opciones de ocio nocturno. "Elegimos The Clab porque tenemos mucha relación con la propiedad, tratan muy bien a los clientes y siempre están dispuestos a echar una mano", sentencia.

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Aunque en principio estaba previsto que la celebración se extendiese más allá de las cinco de la mañana, poco antes de las tres tanto la organización como la gerencia de The Clab entendieron que había sido suficiente 'caña' para la previa de tres días de congresos. Y las caras así lo decían. La canción que no cayó, no obstante, fue 'Necesito Respirar' de Medina Azahara.