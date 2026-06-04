Estrella Galicia admite el impacto en el sector cervecero del Ozempic y de los cambios en los hábitos de consumo

El presidente de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera Quintana

Corporación Hijos de Rivera, la empresa matriz de la conocida cerveza Estrella Galicia, hizo público este jueves los resultados correspondientes al ejercicio fiscal de 2025, en los que registró una facturación de 945 millones de euros, frente a los 886 del año anterior, lo que supone un incremento del 6,7%. El beneficio subió de 95 a 110 millones de euros (casi un 16%).

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Las cifras que hizo públicas la empresa coruñesa muestran que alcanzó los 569 millones de litros de cerveza vendidos, un 4,4% más. Las botellas de agua siguieron el mismo camino, con un aumento del 6,4%, alcanzando los 253 millones de litros.

Su presidente ejecutivo, Ignacio Rivera, explicó que el plan de la empresa es seguir creciendo durante los próximos años. "Tenemos hambre y vamos a seguir dando guerra. Queremos crecer con sentidiño, crecer diferenciando nuestros productos y que generen ilusión y valor añadido. Queremos ser los más queridos", aseguró. También compartió sus impresiones respecto a posibles riesgos en el sector como los cambios en los hábitos de consumo o el uso del famoso medicamento Ozempic.

Corporación Hijos de Rivera es una empresa española 100% familiar que está presente en 82 países. Produce, comercializa y distribuye productos entre las que destacan cervezas, aguas minerales, vinos y sidras, con marcas como Estrella Galicia, 1906, Cabreiroá, Fontarel, Agua de Cuevas, Ponte de Boga o Maeloc.

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La inversión a medio y largo plazo se ha mantenido como una de las apuestas de Corporación Hijos de Rivera. En 2025, el grupo destinó 170 millones de euros a la mejora y desarrollo industrial, logístico y operativo.

La puesta en marcha de la nueva fábrica de Morás (Arteixo) representa un hito clave en este proceso. La inversión total en su fase inicial, desde 2022, ha sido de 280 millones de euros.

Según explica la compañía, estas instalaciones refuerzan la capacidad productiva y la fortaleza logística de la compañía y, siendo uno de los principales proyectos del sector cervecero a nivel español y europeo, la preparan para su despliegue tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Igualmente, en 2025 terminaron las obras de la nueva sede corporativa global de la empresa, también en A Coruña, frente a la fábrica de Agrela, oficinas que se inaugurarán en las próximas semanas.

Amenazas en el sector

Pese a esta mejora, presidente de la compañía, Ignacio Rivera, confesó que los datos de venta de cerveza "no son buenos" y avisó de el mercado está en una profunda transformación por cambios en los hábitos de consumo que se vienen registrando en los últimos años.

"El mercado cervecero era mucho de bares, tabernas. Ahora la gente consume más en casa y menos fuera de casa. Los cerveceros tenemos nuevos competidores, como el Ozempic —medicamento aprobado para tratar la diabetes y que cuenta con una capacidad para generar una gran sensación de saciedad que lo ha popularizado su uso para la pérdida de peso—. Consumir menos al sector nos influye", afirmó.