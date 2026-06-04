Estos son los trenes afectados por el 'apagón' ferroviario de la estación de A Coruña

Viajeros aguardan para subirse a un bus fletado por Renfe, durante el anterior corte ferroviario Quintana

Se acabó el tiempo para buscar alternativas al tren en los primeros días de verano. Y es que, después de conocer el pasado mes de abril que, desde este viernes y hasta el próximo 10 de julio, la estación de tren de A Coruña sufrirá un nuevo 'apagón ferroviario con motivo de una nueva fase en las obras que el Adif está llevando a cabo en la intermodal, han sido muchos los viajeros que durante este tiempo han optado por organizarse de otra forma en estos primeros días de verano. Para los que no tienen pensado buscar una alternativa, Renfe fletará buses hacia Santiago, en la línea con Vigo; y hacia Betanzos, para la línea con Ferrol y Lugo. En total, más de una veintena de desplazamientos se verán afectados durante este corte

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La primera fase de obras se acometerán entre el 5 y el 25 de junio, cuando debido a las limitaciones de capacidad operativa en la estación, los trenes Regionales A Coruña-Vigo Guixar y los trenes de Media Distancia A Coruña-Lugo y A Coruña-Ferrol realizarán transbordo por carretera en los trayectos A Coruña-Santiago de Compostela y A Coruña-Betanzos Infesta, respectivamente, y en ambos sentidos. Además, por necesidades de rotación de material, el último tren Madrid-A Coruña del día 25 de junio (Avlo 4597) también realizará por carretera el tramo Santiago de Compostela-A Coruña. Una vez en las estaciones de Compostela y Betanzos, los usuarios podrán continuar el viaje en tren sin mayores afecciones.

Lo gran 'apagón' vendrá en la segunda fase de los trabajos, que se realizarán entre el 26 de junio y el 10 de julio. En este caso, para la interrupción total de la circulación en la estación Renfe facilitará la movilidad de los viajeros con la programación de los trayectos entre A Coruña y Santiago de Compostela para trenes Regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad, así como entre A Coruña y Betanzos Infesta para trenes de Media Distancia de la línea A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense y A Coruña-Ferrol. Igual que en la fase anterior, por necesidades operativas de situación de material rodante, los primeros servicios de la mañana del 11 de julio también pueden verse modificados.

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Salidas anticipadas

Así, con el objetivo de cumplir lo mejor posible los tiempos de viaje, Renfe adelantará la salida de algunas de sus conexiones, por lo que la operadora recomienda consultar los horarios con antelación antes de su salida. Una de las horas modificadas corresponde al primer trayecto del día entre A Coruña y Vigo, que pasará de las 05.15 a las 04.45 horas, por lo que la terminal herculina abrirá media hora antes de lo normal. En este sentido, la operadora también incide en que la duración del trayecto también podría variar, ya que, a diferencia del ferrocarril, el transporte por carretera depende del tráfico en cuestión, dependiendo del lugar y del momento del día.

Mientras se realicen las actuaciones en la estación, no estará permitido el acceso a las aledaños de vehículos particulares, ya que este espacio estará designado única y exclusivamente para los buses fletados por Renfe. Además, se suprimirá la pasarela peatonal que conecta el edificio de viajeros con el parking, ya que el andén provisional donde se ubica la estructura será eliminado por el Adif y, así, trabajar en la puesta en marcha del tercero y definitivo, en avanzado estado y con previsión de que pueda ser utilizado una vez finalice el corte en el tráfico ferroviario durante estos 35 días.

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Tampoco lo podrán hacer en la estación de Betanzos, donde el Ayuntamiento impedirá el estacionamiento de vehículos en la vía de acceso desde la carretera AC-542, que conecta la ciudad con el núcleo ordense de Mesón do Vento, , “co obxectivo de axilizar a circulación dos autobuses que darán servizo alternativo ao tren durante as obras que o Adif", explicó ayer la alcaldesa betanceira, María Barral. Así, con la idea de asegurar que este servicio se pueda dar de manera correcta, así como la seguridad de los usuarios y la fluidez en las maniobras de entrada y salida de los autocares “que accederán ata a propia estación para a recollida e baixada de pasaxeiros”, será necesario mantener libre de coches del ramal de acceso desde la AC-542.