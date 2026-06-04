El teatro clásico tomará las calles de A Coruña este verano
Azcárraga o las Bárbaras acogerán representaciones de Plauto o Eurípedes en junio y julio
La compañía teatral Noite Bohemia, los Museos Históricos de A Coruña y el Ayuntamiento se alían para convertir este verano las calles, plazas y monumentos más emblemáticos de la ciudad en un escenario de teatro. Durante los meses de junio y julio se ofrecerán representaciones de teatro clásico por la urbe.
“As obras mestras non son nin novas nin vellas. Por iso son obras mestras. Coa representación aberta dalgúns dos maiores clásicos do xénero dramático, centos de persoas asomaranse por primeira vez á mestría dunhas pezas que, a través dos séculos, falan dun xeito moi vixente”, aseguraba el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, en la presentación de este ciclo teatral.
La primera oportunidad de vivir estas obras maestras será el día 13, a las 21.30 horas, en la plaza de Azcárraga, cuando se represente ‘El sorteo de Casina’, de Plauto. Durante dos meses se interpretarán otras creaciones como ‘Medea’, ‘Las troyanas’ o ‘Mucho ruido y pocas nueces’, en lugares como el castro de Elviña, la plaza de las Bárbaras o el castillo de San Antón. Todas las funciones serán gratuitas hasta llenar los aforos.
La programación completa
Estas serán todas las representaciones de este ciclo teatral:
- 13 de junio - Plaza de Azcárraga (21.30 horas) - 'El sorteo de Casina', de Plauto
- 21 de junio - Castillo de San Antón (20.00 horas) - 'Mucho ruido y pocas nueces', de William Shakespeare
- 18 de julio - Castro de Elviña (21.30 horas) - 'Las troyanas', de Eurípides
- 27 de julio - Plaza de las Bárbaras (21.30 horas) - 'Medea', de Eurípides