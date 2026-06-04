El autor confeso del apuñalamiento mortal a Yoel Quispe trató de exculparse tras los hechos: "Yo no le toqué"

El principal acusado durante la primera sesión del juicio por el crimen de Yoel Quispe, en la Audiencia Provincial de A Coruña. EFE/ Cabalar

El autor confeso del apuñalamiento mortal a Yoel Quispe, en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, trató de exculparse inicialmente tras los hechos aunque ya, con posterioridad, tras su detención se declaró el responsable.

"Yo no le toqué", se ha podido escuchar en un audio de una conversación que mantuvo con una persona con la que mantenía amistad, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Ha sido en línea con lo expuesto por otros testigos tanto en esta sesión como en la jornada previa. En estas testificales han indicado que, en un principio, el joven sostuvo que él no había sido, culpando a otro.

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En la grabación que se ha podido escuchar este jueves, el acusado -por estos hechos se sientan también en el banquillo de los procesados otros dos jóvenes-, se oye: "Yo no le he pegado". "Me meten en un marrón, me buscan la ruina con lo que andan diciendo", manifiesta en relación a un vídeo que circuló en redes sociales.

Un amigo de la víctima, presente cuando detuvieron a este joven, ha asegurado que también lo negó ante la Policía en el momento de su detención y que culpó a otra persona. A su vez, en esta jornada ha declarado un amigo del acusado que presuntamente facilitó la navaja. "Que yo sepa no", ha contestado a la pregunta de la fiscal de si sabía que saliese con este tipo de arma blanca a la calle.

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Y es que la sesión de este jueves se ha centrado en testificales de personas que estuvieron el día de los hechos; que hablaron con algún acusado tras lo sucedido o que eran amigos de la víctima. "Estaba entre la vida y la muerte", ha dicho sobre este último un testigo que se encontró con lo sucedido a la salida de una discoteca.

"Estaba un poco alterado", ha especificado sobre Yoel otro testigo que ha descartado que tuviese una actitud "agresiva". Esta persona ha aseverado que vio a otra tirar algo a un contenedor, pero sin poder concretar si era la navaja.

Petición de penas

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados deben de ser condenados.

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Así consideran autor material del asesinato al que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

El abogado de la madre pide para los dos primeros penas de 25 años de cárcel por asesinato y para el tercero 15 años como cómplice, mientras que el abogado del padre la rebaja en este último caso a tres años como encubridor, aunque pide la misma condena para los otros dos.

Las defensas reclaman la absolución. En el caso de dos de ellos al entender que no está acreditada su participación. Esto con solicitud previa de sobreseimiento de la causa tanto para el que, según las acusaciones, presuntamente entregó la navaja como para el que actuó como encubridor o como cómplice, algo que rechazan los abogados de ambos jóvenes.

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Alternativamente a la absolución, para el joven que agredió mortalmente a la víctima, y que confesó la autoría, su representación legal solicita que los hechos sean considerados homicidio imprudente o lesiones dolosas con homicidio imprudente y con pena de un año de cárcel.

Por estos hechos, dos acusados de golpear a la víctima aceptaron, en un juicio celebrado en el Penal número 3 de A Coruña, una condena de nueve meses de cárcel, aunque con acuerdo de suspensión de la misma si no vuelven a cometer un delito y abonan la responsabilidad civil.