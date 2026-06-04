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A Coruña

Diego Castro Rilo ofrecerá este viernes un concierto en el Conservatorio de Música coruñés

La entrada es libre hasta completar el aforo

Redacción
04/06/2026 17:41
Diego Castro Rilo
El pianista, Diego Castro Rilo
Lorena Rilo P.
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El joven pianista gallego Diego Castro Rilo ofrecerá un concierto en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música da Coruña este viernes 5 de junio a partir de las 18.30 horas. 

El programa está compuesto por la 'Sonata en Fa Mayor KV547a', de Mozart; 'Impromptu nº2 en Mi bemol Mayor, Op. 90, D.899', una de las piezas más populares de Schubert; 'Estudio, Op. 8, nº2', del compositor ruso Aleksandr Scriabin; y el arreglo para piano hecho por Eduardo Rojas para el tango 'El Choclo' de Ángel Villoldo

La entrada es libre hasta completar el aforo 

El programa, al detalle 

W.A. Mozart (1756-1791): 'Sonata en Fa Mayor KV 547a'

Consiste en una selección de dos movimientos compilados por su editor de forma posterior a su composición. En un inicio no fueron pensados para ser una única pieza, siendo inicialmente el primer movimiento parte de una sonata para violín, mientras que el segundo era una adaptación del final de la famosa 'Sonata para piano en Do Mayor'.   

F. Schubert (1797-1828): 'Impromptu nº2 en Mi bemol Mayor, Op. 90, D.899'

Compuesta por Schubert en sus últimos años de vida, esta obra forma parte de un conjunto de cuatro impromptus. Este término, que significa “improvisación”, se utilizó para sugerir espontaneidad y libertad, a pesar de la sólida estructura de la pieza.

A. Scriabin (1872-1915): 'Estudio, Op. 8, nº2' 

Esta obra, que parte de un conjunto de doce estudios, es reconocida por su característica polirritmia. Fue compuesta tras sufrir su autor una grave lesión, durante su primer período creativo. Es destacable en la obra la gran influencia de Chopin, quien transformó el género estudio.

Ángel Villoldo (1861- 1919): 'El Choclo (tango)' 

Este arreglo para piano realizado por Eduardo Rojas combina virtuosismo con la tradición del tango. El nombre de 'El Choclo', proveniente de los países andinos, hace referencia a la mazorca de maíz. Por otra parte, el ritmo de la pieza cuenta con influencia de la habanera, fundamental en la formación del tango rioplatense.

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