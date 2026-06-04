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A Coruña

Cuando respirar también cuesta dinero: asociaciones y expertos se hacen escuchar en A Coruña

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
04/06/2026 22:48
Sara Marinas y Pilar Río, de la Asociación Aebro, y Paz Vaquero, directora de SeparPacientes, esta mañana en Palexco
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En el marco del Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 2026, A Coruña acogió el 9º Foro Separ de Pacientes con Enfermedades Respiratorias, al que asistieron enfermos, cuidadores, asociaciones y expertos sanitarios para abordar los retos a los que se enfrentan, reivindicar una atención más humana y cercana e incidir en aquellas cuestiones que más inquietan a quienes las sufren y a su entorno, como las comorbilidades asociadas, la transición de niños a adultos, la nutrición, las infecciones respiratorias o el impacto de las nuevas vías de consumo de tabaco, claramente identificadas por la Separ. 

Según explicó la directora de SeparPacientes, Paz Vaqueroel encuentro se diseñó “por, para y con los pacientes”, que se encargaron se sugerir los asuntos a tratar e intervinieron de manera activa en las mesas: “Es un espacio donde pueden expresar sus preocupaciones y contarnos qué necesitan”, destacó Vaquero. 

El encuentro se diseñó por, para y con los pacientesPaz Vaquero, directora de SeparPacientes

Entre las entidades asistentes estuvo Aebro (Asociación Española de Pacientes y Cuidadores con Bronquiectasias), constituida oficialmente en marzo de este 2026. Para sus representantes, Sara Marinas y Pilar Río, estar en Palexco supuso una oportunidad única para dar visibilidad a una afección que continúa estando infradiagnosticada en España. “Las bronquiectasias son la tercera enfermedad respiratoria con mayor prevalencia, pero los registros son insuficientes y muchos tardan años en obtener un diagnóstico”, explicaron Marinas y Río. 

Esta última moderó una de las mesas y valoró especialmente el intercambio entre afectados y especialistas: “Ver que hay investigación y trabajo detrás da esperanza a muchas personas que conviven cada día con una enfermedad respiratoria crónica”, dijo la secretaria de Aebro. 

Ambas son cuidadoras de pacientes pediátricos y conocen de primera mano las dificultades que afrontan las familias y el esfuerzo de una serie de rutinas que también implican un importante desembolso económico, desde fisioterapia respiratoria, nebulizaciones o ejercicios diarios a medidas constantes de prevención. Porque, como advierten Marinas y Río, tratamientos esenciales como muchas sesiones de fisioterapia respiratoria o materiales de protección siguen sin estar financiados por el sistema público en España. 

“Ver que hay investigación y trabajo detrás da esperanza a muchas personas que conviven cada día con una enfermedad respiratoria crónica”Pilar Río, secretaria de Aebro

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Durante el encuentro también se abordó la amenaza de resistencia antimicrobiana y la importancia de los hábitos saludables y el uso responsable de los antibióticos. 

En cuanto al tabaquismo, Vaquero advirtió de los riesgos asociados a los nuevos dispositivos y alertó de que podrían revertir parte de los avances conseguidos en la lucha contra el cigarrillo convencional. 

La especialista también mostró su preocupación por el aumento del cáncer de pulmón en mujeres pues, mientras la incidencia en hombres ha descendido, en mujeres se ha duplicado, una tendencia estrechamente vinculada al consumo de tabaco. 

Más allá de los datos, la cita dejó un mensaje: escuchar al enfermo es clave para optimizar la atención. Una reivindicación compartida por asociaciones y médicos, imprescindible para avanzar hacia un modelo asistencial que tenga en cuenta la experiencia de quien sufre.

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