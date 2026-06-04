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A Coruña

Confirman la condena al conductor que mató a una pareja en la Nochebuena de 2020

El TSXG obliga al condenado, además, a indemnizar a los hermanos de las víctimas

Abel Peña
Abel Peña
04/06/2026 16:54
Acto e homenaje a los fallecidos en el accidente de tráfico
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Javier Alborés
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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de culpabilidad emitida en enero de doble homicidio por imprudencia al conductor que, en la Nochebuena de 2020, colisionó con otro vehículo en el que viajaba una pareja en la avenida de Finisterre. El condenando impactó al vehículo de las víctimas, que viajaba en dirección contraria, a 120 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima de la avenida es de 50 kilómetros, matando al matrimonio, de 68 y 67 años e hiriendo al conductor

También resultaron heridos otros dos ocupantes del vehículo en el que circulaba el condenado: su pareja, y el hijo de esta. La sentencia del TSXG confirma que la víctima no se saltó una línea continúa, como afirmaba en el recurso, así como que niega que estuviera bajo la influencia de alcohol y medicamentos. Tampoco acepta el atenuante de escasa visibilidad (llovía en el momento de los hechos).  

El único cambio que acepta es que obliga a pagar a los hermanos de los fallecidos 2.540 euros en concepto de indemnización. Por lo demás confirma, la resolución, que le condeno a cuatro años y dos meses de prisión, además de la prohibición de conducir por seis años. 

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