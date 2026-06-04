Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Condenada a cuatro años de cárcel la extesorera de Audasa por apropiarse de 1,2 millones de euros

El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso interpuesto por la condenada y excluye el delito de estafa

Redacción
04/06/2026 15:19
Peaje de la AP-9, autopista gestionada por Audasa
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años de prisión a la extesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa) y de Autoestradas de Galicia, empresas con sede en A Coruña, por apropiarse de 1,2 millones de euros.

El tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la condenada y excluye el delito de estafa, apreciado por la Audiencia Provincial de A Coruña y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, lo que supone una rebaja de la pena de prisión que pasa de 6 años y 5 meses a 4 años de prisión. Esta persona ocupó el cargo de tesorera de estas dos compañías entre octubre de 2008 y enero de 2019.

Vista de la AP-9 a su paso por el vigués puente de Rande

Allegue rechaza el traspaso de la AP-9 pactado y apunta a una "cláusula trampa": "No la queremos en estas condiciones"

Más información

La Sala mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida, por lo que la recurrente tendrá que abonar una indemnización de 1.103.600 euros a Audasa y de 125.155 euros a Autoestradas de Galicia. De esa cantidad responderá solidariamente con la condenada, y hasta el límite de 614.377 euros (50% de lo defraudado), su marido, quien fue también enjuiciado y al que se consideró “partícipe a título lucrativo”.

La sentencia describe que la acusada, aprovechando la posición confiada de gestión contable y tesorería, entre los años 2011 y 2018 transfirió -sin correspondencia con ningún pago o gasto real de las empresas desde distintas cuentas bancarias de Audasa a la suya en Ibercaja, abierta el 23 de junio de 2011, un total de 1.237.686,31 euros, de los que se apropió”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Condenada a cuatro años de cárcel la extesorera de Audasa por apropiarse de 1,2 millones de euros
Redacción
Coche volcado en el peaje de Guísamo

Un coche vuelca en el peaje de la autopista en Guísamo
Noela Rey Méndez
Foto de familia de organizadores y músicos del Bronco Fest

Un festival en A Coruña para quedarse sin aire
Guillermo Parga
Alberto Vázquez, a su llegada a Alvedro con el premio Goya

Alberto Vázquez: "La creatividad tiene que pasar por manos y mentes humanas"
Abel Peña