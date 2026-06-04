Condenada a cuatro años de cárcel la extesorera de Audasa por apropiarse de 1,2 millones de euros
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso interpuesto por la condenada y excluye el delito de estafa
El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años de prisión a la extesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa) y de Autoestradas de Galicia, empresas con sede en A Coruña, por apropiarse de 1,2 millones de euros.
El tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la condenada y excluye el delito de estafa, apreciado por la Audiencia Provincial de A Coruña y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, lo que supone una rebaja de la pena de prisión que pasa de 6 años y 5 meses a 4 años de prisión. Esta persona ocupó el cargo de tesorera de estas dos compañías entre octubre de 2008 y enero de 2019.
La Sala mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia recurrida, por lo que la recurrente tendrá que abonar una indemnización de 1.103.600 euros a Audasa y de 125.155 euros a Autoestradas de Galicia. De esa cantidad responderá solidariamente con la condenada, y hasta el límite de 614.377 euros (50% de lo defraudado), su marido, quien fue también enjuiciado y al que se consideró “partícipe a título lucrativo”.
La sentencia describe que la acusada, aprovechando la posición confiada de gestión contable y tesorería, entre los años 2011 y 2018 transfirió -sin correspondencia con ningún pago o gasto real de las empresas desde distintas cuentas bancarias de Audasa a la suya en Ibercaja, abierta el 23 de junio de 2011, un total de 1.237.686,31 euros, de los que se apropió”.