En vídeo: así fue la presentación de resultados de Estrella Galicia

La Corporación Hijos de Rivera, matriz de Estrella Galicia, presentó en la mañana de este jueves los resultados correspondientes al ejercicio de 2025. Alcanzó unas ventas de 945 millones de euros en 2025, un 6,7% más respecto a 2024, al tiempo que el beneficio neto se situó en 110 millones de euros frente a los 95 millones de euros de un año antes, lo que supone un incremento del 15,7%.

Así lo ha expuesto su presidente ejecutivo, Ignacio Rivera, en la presentación de resultados en la nueva factoría de la compañía en el polígono de Morás, en el municipio coruñés de Arteixo, abierta el 19 de junio del año pasado.