Así es la colección de San Juan de Pull & Bear

Colección de San Juan de Pull & Bear Pull & Bear

A Coruña y su área encaran la cuenta atrás hacia la celebración de una de sus fiestas más sonadas, la que de manera oficial inicia el verano: San Juan. Con esa fecha en mente, Inditex ha querido también hacer un guiño festivo a los sanjuaneros creando una colección especial de camisetas que tiene los habituales lemas de San Juan -los de Galicia, pero también de otros lugares de España- como su principal reclamo.

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La prenda con más toque coruñés es la que lleva el mensaje 'Noite Meiga' en su pate delantera. Se trata de una camiseta de manga corta con cuello redondo y ribete rojo de contraste, y su precio es de 12,99 euros. Su equivalente en versión sudadera, porque ya se sabe que con el paso de la madrugada refresca en la noche de San Juan de A Coruña y su área, lleva el texto 'Polo San Xoán, a sardiña molla o pan' y tiene un precio de 25,99 euros. Con el mismo mensaje se puede adquirir en Pull & Bear una camiseta de manga corta, que cuesta 15,99, y que lleva también impresas dos sardinas.

'Noite Meiga' es el mensaje que aparece en una de las camisetas de la marca de Inditex Pull & Bear

Las sardinas son las protagonistas de la prenda que lleva el mensaje 'Por San Juan, los sueños se harán', también en manga corta y cuello redondo, pero por un precio de 9,99 euros.

Una de las camisetas de San Juan creadas por la marca joven de Inditex Pull & Bear

Con Alicante y sus hogueras como inspiración llega la camiseta con el texto 'Fins a la Cremà', también por 9,99 euros, mientras que de manga larga es la dedicada a la coca de Sant Joan, que lleva el texto 'La nit més curta' y tiene un precio de 17,99 euros. Otra de las opciones es una camiseta de manga corta, que cuesta 12,99 euros, y lleva el gráfico 'Fins que surti el sol' en su parte delantera.

Las prendas llevan algunos de los lemas de la fiesta Pull & Bear

Eso en lo que se refiere a las prendas de moda feminina. Pero Pull & Bear añade también a su colección sanjuanera camisetas para hombre, con precios de 14,99 euros.