Alberto Vázquez, a su llegada a Alvedro con su último premio Goya Quintana

Alberto Vázquez, ganador de cuatro goyas por sus películas de animación, aseguró que fue "un honor" elaborar el cartel de este año de San Juan, y agradeció al Ayuntamiento su apuesta por artistas locales. "Aunque trabajemos internacionalmente", reconoció. De hecho, terminó hace siete meses su última película, 'Decorado' que se llevó un goya, y este mes viajará a Annecy (Francia), para participar en el festival de animación más importante del mundo.

Vázquez recordó después que muchos ayuntamientos emplea Inteligencia Artificial (IA) para elaborar carteles, de manera que es aún más de agradecer que el de A Coruña haya apostado por artistas locales. "Por lo general, una ilustración hecha con IA canta bastante para los que tenemos una mirada profesional", matiza.

Aunque en ese sentido, reconoce que "la IA no solo nos afecta a nosotros, los ilustradores y diseñadores, sino a todos las profesiones". Pero Vázquez adopta una postura razonable: "Hay una resistencia fuerte, pero yo no soy un purista. La IA ha llegado para quedarse, y facilita muchas fases intermedias, pera la creatividad de guion, el arte, tiene que pasar por mentes y manos humanas".

En cuanto al cartel, el elemento central es una enorme cabeza de sardina que sale del mar, que funciona "como una montaña o una roca". Y tiene la ventaja de que funciona tanto en pequeño como en grande. "O que é básico". En cuanto a los colores, dominan el magenta y el amarillo, los colores del fuego, el elemento central de la fiesta.

Cartel de San Juan 2026, realizado por Alberto Vázquez A.P.

Detrás, como decorado, la ciudad, con la Torre de Hércules y el Paseo Marítimo, depósitos de aguas, la silueta de los edificios... Y en la parte superior, de la boca de la sardina, brota una llama en la que dos personas se calientan.

En cuanto a la tipografía, Vázquez la calificó de "moi solida e cartelista", pero no se resistió a añadir un pequeño juego, como la 'o' que remite al ojo de la sardina, o la tilde de la 'A' convertida en una pequeña llama. "Creo que lle da a súa personalidade e espero que guste moito", añadió.

Vázquez reconoce que no se celebra especialmente el San Juan y, de hecho, este año no va a saltear la hoguera, puesto que estará en Francia, pero recalca su importancia: "Es un cambio importante, el del solsticio, con un componente religioso, pero de origen pagano. Esas dos figuras están presentes en el carte".