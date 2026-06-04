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A Coruña

A Coruña es la ciudad gallega en la que más creció el crimen en el primer trimestre de este año

Los robos en domicilios fueron los delitos que más se dispararon, pasando de 27 a 67

Abel Peña
Abel Peña
04/06/2026 17:18
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A Coruña es ya la ciudad gallega en la que más ha crecido el delito en el primer trimestre de este año, según datos de Interior: un 11,2%. En segunda posición está Pontevedra, con un 2,3%. En el resto de las ciudades (Ourense, Santiago, Vigo, Lugo y Pontevedra), la delincuencia se reduce. 

El Gobierno siempre mantiene que A Coruña es una ciudad segura, y que el aumento de la delincuencia se achaca sobre todo a la cibercriminalidad. Sin embargo, los últimos datos de Interior vienen a desmentir esta tesis: en el primer trimestre la criminalidad convencional creció un 19,3% con respecto al mismo período de 2025, mientras que la cibercriminalidad descendió un 14,4%. 

Es especialmente llamativo el caso de los robos con fuerza en domicilios, que crecieron un 148%, pasando de 27 a 67. Pero también crecieron en menor medida los atracos (de 44 a 55), y los intentos de homicidio (de tres a cinco). En cambio, cayeron tanto las estafas informáticas como otros ciberdelitos. 

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Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 27 robos en el primer trimestre de 2025 era una cifra excepcionalmente baja. Fuentes de la Policía Nacional señalan que 67 es la cifra más habitual, en vez de un repunte.

Sin embargo, esta no es la opinión unánime dentro del CNP, donde señalan que gran parte de la problemática de seguridad ciudadana permanece sumergida en las estadísticas elaboradas por Interior. 

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El "resto"

Por ejemplo, está el epígrafe “resto de criminalidad convencional”, que ha crecido un 35,8%. Es especialmente llamativo porque un aumento tan importante suele darse solo con cifras bajas, pero aquí pasó de 1.083 a 1.471. 

En este cajón de sastre, Interior agrupa casos tan distintos como: homicidio imprudente, lesiones al feto, malos tratos, maltrato doméstico, fomentar el suicidio, blanqueo de capitales, estafas, robo de fluido eléctrico, delitos contra la seguridad vial, contra los trabajadores, etc. 

Fuentes policiales consultadas hablan de “barrios comidos” por la pequeña delincuencia que suele girar en torno a la droga (el delito de tráfico pasado de 9 a 13 casos) y que traen consigo nuevos tipos delictivos como homicidios por pagos pendientes. “Ha algunas cosas que ya tenemos normalizadas, como que te hurten el móvil”, comentan. De hecho, los hurtos cayeron un 5%. 

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En total, se registraron 2.584 delitos en el primer trimestre de este año frente a los 2.166 del primer trimestre de 2025. Pero, como suele ocurrir, solo una parte se denuncia.

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