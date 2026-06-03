Un examen de inglés "asequible" rebaja la tensión en A Coruña en la segunda jornada de Selectividad 2026

Menos tensión, menos nervios y mucha más confianza en uno mismo. Así se definieron los estudiantes que, durante este miércoles, se dieron cita de nuevo en las facultades de los campus de la Universidad de A Coruña para asistir a la segunda jornada de Selectividad 2026. Y es que, a mayores del estrés y la angustia que produce realizar el examen que cambiará sus vidas, durante la jornada del pasado martes, los alumnos tuvieron que lidiar con ciertas polémicas y sorpresas en su estreno universitario. No obstante, después de superar las primeras materias con relativo éxito, durante la mañana de este miércoles era turno de inglés, un examen para la mayoría "asequible", pero que, como casi todos, dejó opiniones muy contrarias. Aunque eso sí, ayudó a rebajar la tensión entre los alumnos.

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"Después de lo de ayer de Lengua, en Inglés se han portado, me ha parecido bastante asequible", explicó Iago, estudiante del IES As Mariñas de Betanzos. "No lo preparé mucho, pero no fue demasiado difícil", secundó su compañero David. Un sentimiento parecido fue el de Guillermo, de Santa María del Mar, quien confesó que, gracias a tener la oportunidad de estudiar fuera un año a Estados Unidos y, aunque aseguró "estar preparado para otra cosa, el examen salió adelante". En este sentido, quienes no salieron tan contentas de la prueba fueron las alumnas del IES Alfredo Brañas de Carballo. Sobre todo, Ángela: "Me salió fatal. Fui sin estudiar, hice dos ejercicios y me inventé la redacción. El inglés se enseña mal", sentenció la alumna. Para Alba, amiga y compañera en el instituto carballés, lo más difícil fue el 'true or false', aunque "las transformaciones también fueron bastante raras. No se entienden ni ellos mismos". También fue "curioso" para María, quien creyó estar en otro examen y no encontrar "as respostas do texto".

Resaca de Rosalía

Y puede que lo que le pasó a María tuviese sentido. Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de Lengua Castellana, cuando, en el primer ejercicio de la PAU 2026 en Galicia, ya se desataba la primera polémica. En este caso, el culpable fue un artículo de opinión de María de la Pau, en ‘La Vanguardia’, relacionando la sensación de vacío y la búsqueda de espiritualidad con la publicación de ‘Lux’, el último álbum de la artista Rosalía. "Mira que non había temas en España para ter que poñer o álbum de Rosalía", comentó Clara, otra de las alumnas del Alfredo Brañas, todavía indignada y confundida con la propuesta de este martes. "Casi me paso a la espiritualidad después de verlo", expuso Álvaro, de Santa María del Mar.

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La segunda polémica de ayer no tardó mucho en llegar. Después de la 'espiritualidad de Rosalía', fue turno de Historia de España. La prueba, dividida en dos bloques (siglo XIX y siglo XX), contó con una pregunta que daría mucho que hablar. Concretamente la diferencia entre socialismo y anarquismo, temas que forman parte del movimiento obrero del siglo XIX, encuadrado en otro bloque de contenidos, tal y como refleja la referencia de la CIUG. "Non estaban nas indicacións que puidera caer iso. Non o tiña moi estudiado e, aínda que eu ía co século XIX, tiven que facer a comparativa do XX. A ver se podo aprobar igualmente", incidió en la mañana de este miércoles Iria, del IES Rego de Trabe. Una pregunta que también dio que hablar entre el profesorado: "O noso profesor de Historia si que vai facer algunha reclamación. Estes exames son importantes e hai xente que necesitaba nota", sentenciaba la alumna. La tercera polémica de la primera jornada llegó con Dibujo Técnico, cuando la prueba se amplió media hora más por "errores" en los enunciados, según explicaron algunos docentes.

Durante este miércoles, los famosos detectores de frecuencias que se usan por primera vez en esta PAU 2026 para detectar dispositivos electrónicos como pinganillos o móviles encendidos, tuvieron menos protagonismo. Por lo menos en las facultades de Economía e Ingeniería de Caminos, donde, según comentaron los estudiantes, no pasaron por las mesas en toda la mañana. Aunque, de todos modos, el móvil siguió sin estar al alcance de los preuniversitarios durante el resto del día. Después de la prueba de la primera lengua extranjera, fue el turno de específicas como Biología, Tecnología o Historia del Arte. Ya por la tarde, Física, Griego, Química, Economía o Geografía son las materias que completarán la jornada más larga de esta Selectividad.