Camion averiado en Alfonso Molina Javier Alborés

Hay días en los que nada marcha bien. Eso pensó probablemente el conductor del camión de reparto que vio como su transporte se averiaba en dos ocasiones. La primera, en la ronda de Outeiro a la altura de la calle Tornos. La segunda, en Alfonso Molina en dirección salida, cerca de Toys 'r' us.

En ambos casos se detuvo en el carril central, lo que explica que causará más trastornos. El primero fue a las nueve de la mañana y el segundo a la una, en momentos en los que el tráfico era denso, por lo que causó bastantes retenciones.

El conductor consiguió retirar el camión hasta el arcén a las tres menos cuarto, pero el tráfico tardó recuperar la normalidad.