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A Coruña

Rey y Lorenzo se verán las caras en el juzgado el 29 de este mes

El líder de la oposición había acusado a la alcaldesa de acosar a tres funcionarias

Abel Peña
Abel Peña
03/06/2026 17:27
Quintana. Pleno extraordinario por el Mundial en el Ayuntamiento de A CoruÃ±a
La alcaldesa, en el último pleno, con Roberto Rodríguez y Miguel Lorenzo
Quintana
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La política municipal a veces puede volverse bronca, como puede confirmar cualquiera que haya seguido un pleno, en el que el PSOE de Inés Rey y el PP de Miguel Lorenzo chocan frontalmente. Dado que en el hemiciclo rara vez lo consiguen, la Justicia les dará la oportunidad de limar diferencias a finales de este mes

El asunto es peliagudo: en noviembre, Lorenzo había acusado a Inés Rey de presionar a tres funcionarias sobre el asunto de las obras irregulares en unos pisos propiedad del portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage. Se sospechaba que este había convertido unas oficinas en viviendas sin la preceptiva licencia. 

Lorenzo insinuó que las tres funcionarias habían sido llamadas al despacho de Rey para ser "acosadas" en un intento de cubrir la irregularidad. Para Rey, se trata de una "falsedad grave" y ya anunció en diciembre que lo llevaría al juzgado por difamación y calumnia. 

Ahora el proceso continúa la conciliación, en el que ambas partes (Rey y Lorenzo) deberán presentarse en los juzgados de Capitán Juan Varela para participar en el proceso de conciliación. Solo si no se llega a un acuerdo, se celebrará un juicio. Fuentes del PP ya han adelantado que Lorenzo se presentará en persona y que se ratificará en lo dicho

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