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A Coruña

Miguel Lorenzo exige a Inés Rey que pida disculpas a la concejala Rosalía López

La edil popular denunció que el Gobierno municipal había colocado una jardinera en la esquina de Pastor Díaz con Novoa Santos que dificulta el paso a las personas con problemas de movilidad

Redacción
03/06/2026 00:15
Rosalía López calles N. Santos-Pastor Díaz
Rosalía López en la esquina de Novoa Santos con Pastor Díaz
Cedida
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El portavoz del Grupo Popular, Miguel Lorenzo, exige a Inés Rey que pida disculpas a la concejala Rosalía López y a todas las personas como ella que tienen que usar silla de ruedas y que sufren a diario problemas de accesibilidad, tras acusarlas de postureo en sus reclamaciones.

Rosalía López, que está en silla de ruedas, denunció en redes sociales que el Gobierno municipal había colocado una jardinera en la esquina de las calles Pastor Díaz y Novoa Santos que dificulta muchísimo el paso a las personas con problemas de movilidad como ella porque tapa la zona donde está rebajada la acera.

“La respuesta socialista a la publicación en Instagram fue acusar a nuestra concejala de postureo. ¿Cómo se le puede decir a una persona en silla de ruedas que denuncia problemas de accesibilidad que es un postureo? Le pido a la alcaldesa más humanidad, más respeto y que le pida disculpas, no solo a ella sino a todas las personas que tienen que usar silla de ruedas y sufren a diario estos problemas”, demanda Lorenzo.

Asimismo, el concejal popular afirma que la alcaldesa no gastó ni un solo euro de la partida para subvenciones destinadas a instalar ascensores de 1,17 millones. “Es vergonzoso. No se entiende que no ejecute esta partida teniendo en cuenta los centenares de edificios que no tienen ascensor o no llega hasta el portal y que así puedan instalarlo para que los pisos dejen de ser una cárcel para miles de coruñeses, personas mayores, o con movilidad reducida o con alguna discapacidad”, concluye Miguel Lorenzo.

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