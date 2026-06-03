MEGA recorre en una cena maridaje los 120 años de Estrella Galicia

Museo de MEGA El Ideal Gallego

¿Es posible narrar 120 años de historia cervecera a través del paladar? Este mes de junio, MEGA quiere contribuir a la conmemoración del 120 aniversario de Estrella Galicia con una propuesta que aúna historia y placer. La cita será el viernes 26 de junio, a partir de las 21.00 horas, en la Sala de Degustación del museo, donde tendrá lugar una cena maridaje de distintas recetas combinadas e inspiradas en cinco cervezas de la casa.

Entre los ingredientes de este nuevo #PlanazoMEGA no podían faltar el inconformismo, la diferenciación, la pasión, la proximidad y, cómo no, la innovación. Cualidades, todas ellas, que son parte indisoluble del ADN de Estrella Galicia.

La gastro-experiencia propone un viaje histórico para descubrir el devenir de Estrella Galicia. Una historia, y una cena, que hablarán de cerveza, pero, también, de esfuerzo, emigración, pasión, publicidad, familia y origen gallego. Y, todo ello, en el contexto social correspondiente a cada época, con piezas históricas e imágenes únicas que el público podrá descubrir por primera vez. En este viaje en el tiempo, se abordarán las dificultades y alegrías que han ocurrido a lo largo de 120 años, que no son pocas: ¿qué pasó en 1906? ¿Cómo sabría la cerveza en aquel maravilloso merendero en los años 60? ¿Cómo fue enfrentarse a cambiar de fábrica después de más de 60 años elaborando en Cuatro Caminos? ¿Que motivó a José María Rivera Corral a lanzarse al sector cervecero? ¿Qué significó la inauguración de la nueva fábrica en el polígono de Morás?

El menú de la velada está pensado y adaptado para unirse a la narrativa. Cada plato se encuadra en su época y tiene su propia historia (y su cerveza), que podrán contarse, de esta manera, a través de los cinco sentidos. Así, la propuesta constará de los siguientes pasos:

Michelada clásica con La Estrella de Galicia: salpicón de rape y berberechos, leche de tigre de pimiento de Padrón y jalapeño, chulpe frito, cebolla morada y cilantro.

Rivera Reposada: sopa castellana, emulsión de brioche, caballa curada y repollo fermentado

1906 La Milnueve: puerro confitado en grasa de pato, aceite verde de hoja de puerro y ceniza de puerro con emulsión de pollo asado.

1906 Red Vintage: tira de asado desmigada napada con demi-chimichurri, espuma de aligote y lámina de manzana encurtida en vinagre de arroz infusionado con lúpulo y cítricos.

1906 Red Vintage: tira de asado desmigada napada con demi-chimichurri, espuma de aligote y lámina de manzana encurtida en vinagre de arroz infusionado con lúpulo y cítricos. 1906 Black Coupage: chocolate salvaje, cremoso de maíz y torta de maíz.

En palabras de Martín Gómez, técnico de cultura de cerveza de MEGA: “El diseño menú ha sido cuidado hasta el último detalle y las cervezas elegidas para el maridaje no son casualidad. Hemos trabajado con la idea de crear un menú que sirva para marrar la historia de nuestra empresa a través del paladar”. Y concluye: “Cada plato será toda una declaración de intenciones… Y es que el menú vendrá cargado de inconformismo, diferenciación, pasión, proximidad e innovación”.