Más de veinte mil personas podrán beneficiarse en Galicia de la Fundación ONCE Baja Visión

Los participantes en la presentación de la FOBV en A Coruña, este miércoles Cedida

La ONCE presentó la Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), una nueva entidad creada para mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión mediante orientación, apoyo especializado, recursos accesibles y respuestas adaptadas a sus necesidades.

La presentación, celebrada este miércoles en el salón de actos de la Delegación de la ONCE en Galicia, en A Coruña, sirvió para dar a conocer las principales líneas de actuación de la FOBV y la importancia de reforzar la colaboración institucional, social, sanitaria y tecnológica para avanzar en autonomía personal, accesibilidad e igualdad de oportunidades.

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En Galicia, la Fundación ONCE Baja Visión podría dar cobertura a 22.000 potenciales beneficiarios, con una estimación de 9.200 personas en A Coruña, 7.700 en Pontevedra, 2.700 en Lugo y 2.400 en Ourense. Estas cifras ponen de relieve la dimensión social de una iniciativa concebida para ofrecer respuestas a una realidad todavía poco visibilizada, pero con un impacto directo en la vida diaria de muchas personas y de sus familias.

Durante la presentación, Andrés Ramos, vicepresidente de la Fundación ONCE Baja Visión, subrayó que: “La Fundación ONCE Baja Visión nace para dar respuesta a una realidad que necesitaba más atención, más recursos y más coordinación. Hay muchas personas que conservan algo de visión, pero que encuentran grandes dificultades para leer, desplazarse, trabajar, estudiar o participar con normalidad en su entorno. La FOBV quiere acompañarlas, orientarlas y ofrecerles herramientas para ganar autonomía y calidad de vida”.

La jornada incluyó, además, una mesa redonda con especialistas y testimonios en primera persona, en la que han participado José Carlos Ballesteros, persona con baja visión y usuario; Ramona Pérez, óptico-optometrista; y el Dr. José Antonio Saavedra, oftalmólogo. Todos ellos abordaron las distintas alternativas con las que trabajará la Fundación, así como la importancia de la detección, la adaptación al entorno, el acceso a productos de apoyo y el acompañamiento especializado.

Para acceder a la Fundación ONCE Baja Visión es necesario completar el formulario de inscripción disponible en fundaciononcebajovision.es.