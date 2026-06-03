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A Coruña

Más de veinte mil personas podrán beneficiarse en Galicia de la Fundación ONCE Baja Visión

A Coruña es la provincia con el mayor número de potenciales favorecidos

Redacción
03/06/2026 16:39
Presentación de la FOBV en Galicia
Los participantes en la presentación de la FOBV en A Coruña, este miércoles 
Cedida
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La ONCE presentó la Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), una nueva entidad creada para mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión mediante orientación, apoyo especializado, recursos accesibles y respuestas adaptadas a sus necesidades.

La presentación, celebrada este miércoles en el salón de actos de la Delegación de la ONCE en Galicia, en A Coruña, sirvió para dar a conocer las principales líneas de actuación de la FOBV y la importancia de reforzar la colaboración institucional, social, sanitaria y tecnológica para avanzar en autonomía personal, accesibilidad e igualdad de oportunidades.

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En Galicia, la Fundación ONCE Baja Visión podría dar cobertura a 22.000 potenciales beneficiarios, con una estimación de 9.200 personas en A Coruña, 7.700 en Pontevedra, 2.700 en Lugo y 2.400 en Ourense. Estas cifras ponen de relieve la dimensión social de una iniciativa concebida para ofrecer respuestas a una realidad todavía poco visibilizada, pero con un impacto directo en la vida diaria de muchas personas y de sus familias.

Durante la presentación, Andrés Ramos, vicepresidente de la Fundación ONCE Baja Visión, subrayó que: “La Fundación ONCE Baja Visión nace para dar respuesta a una realidad que necesitaba más atención, más recursos y más coordinación. Hay muchas personas que conservan algo de visión, pero que encuentran grandes dificultades para leer, desplazarse, trabajar, estudiar o participar con normalidad en su entorno. La FOBV quiere acompañarlas, orientarlas y ofrecerles herramientas para ganar autonomía y calidad de vida”.

La jornada incluyó, además, una mesa redonda con especialistas y testimonios en primera persona, en la que han participado José Carlos Ballesteros, persona con baja visión y usuario; Ramona Pérez, óptico-optometrista; y el Dr. José Antonio Saavedra, oftalmólogo. Todos ellos abordaron las distintas alternativas con las que trabajará la Fundación, así como la importancia de la detección, la adaptación al entorno, el acceso a productos de apoyo y el acompañamiento especializado.

Para acceder a la Fundación ONCE Baja Visión es necesario completar el formulario de inscripción disponible en fundaciononcebajovision.es.

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