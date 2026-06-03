Manuel Jabois | “Habría que escribir un ‘Fiebre en las gradas’ deportivista”

Jabois posaba esta tarde con su libro en Moito Conto Germán Barreiros

Manuel Jabois, incansable periodista y escritor gallego, presentó esta tarde en la librería Moito Conto su última novela, ‘La víspera’. Una obra en la que retoma un tema habitual en su literatura, la oscuridad y los silencios que se producen en las relaciones intrafamiliares, y los sacrificios necesarios para combatirlas.

¿Cómo define esta novela?

Es bastante incómoda, desapacible e inquietante. Es una historia que no creo que levante o despierte unanimidad en los lectores cuando la terminen.

¿Y eso?

Toca asuntos delicados relacionados con la familia, y se plantea preguntas que seguramente no nos queremos hacer nunca, para las que no hay respuestas claras.

¿Por qué a los escritores les resulta tan interesante explorar la oscuridad en las familias?

Porque todos tenemos un sentimiento de pertenencia irracional con el que ya nacemos. Cuando somos padres queremos proteger a nuestros hijos de cualquier mal, podemos dar la vida por ellos, pero también somos hijos, y nuestros propios padres lo pasan mal por nosotros. Son vínculos que trascienden todo, y que son interesantes porque no hay un andamiaje de raciocinio debajo, no hay razones, simplemente un poder de la sangre, biológico. Los escritores podemos dar ideas o debates, pero no hay ninguno, si hay alguna posibilidad de abrir algo tiene que ser con el tiempo, explorando esas heridas en las que veamos luz y oscuridad.

¿Multiplica el carácter gallego, nostálgico e introspectivo, esa incomunicación sentimental de la que escribe?

No me gusta mucho caracterizarlo únicamente en Galicia, porque creo que este tipo de familias existen en muchas partes del mundo. Me he basado en cosas cercanas o remotamente conocidas, pero he conocido familias manchegas por ejemplo con el mismo grado de incomunicación y de silencios, de parquedad de palabras, ausencia de emociones...

¿Qué le interesa tanto de esos protagonistas tan contenidos?

Que no son buenos ni malos, simplemente no sabemos cómo enjuiciarlos. Cada vez que conocemos a alguien tratamos de ver de qué palo va, cómo funciona, y no hay ningún juicio en esta novela, es algo más complejo que en lo que la realidad simplificamos como blanco o negro.

En la novela se habla del deporte desde un punto de vista muy existencialista, con personas que temen que su gran oportunidad ya haya pasado. ¿También tiene ese miedo?

Los deportistas de élite dependen de máquinas perfectas, sus cuerpos, y luchan contra una nostalgia propia que es que el mejor tiempo de su cuerpo, no de su cabeza, ya haya pasado. Generalmente los humanos vamos progresando, la experiencia nos ayuda, y con 50 años tenemos un bagaje que no tenemos con 25. Un futbolista con 50 años lleva media vida pensando en que su mejor momento pasó hace muchos años, y eso es muy duro. El futbolista vive una vida similar a la de los guerreros históricos, que morían jóvenes tras participar en dos o tres batallas. Luego un Homero escribía sobre ellos y siglos después sus hazañas siguen con nosotros. Las gestas de Usain Bolt, Rafa Nadal, Messi o Maradona estarán con nosotros cientos de años. En cambio a los 30 años a ellos su vida se les acabó, y empieza otra totalmente diferente. Como escritor es diferente. El olvido sí que puede ser un miedo, porque cuesta mucho tener lectores y cuando los tienes no quieres perderlos.

¿Está gustando ‘La Víspera’ como esperaba?

No he conocido aún muchas reacciones más allá de lo típico, de si gusta o no o si lo hace más que las anteriores. Pasa una cosa muy bonita conmigo y es que los lectores sienten la necesidad de comparar con las otras novelas, las tienen todas muy presentes. Algunos me han dicho que es la mejor, y lo agradezco, porque siempre piensas que la última que haces es la mejor, imagínate decir lo contrario (ríe), pero realmente lo creo porque he evolucionado como escritor.

¿Qué tal le ha ido en las presentaciones en A Coruña, le gusta la ciudad? ¿Qué novela podría escribir sobre ella, o qué tema cree que sería adecuado para una?

Muy bien. Con A Coruña en los últimos años tengo mucha relación. Mi chica trabaja en Viveiro, yo estoy en Madrid, y uno de nuestros lugares de reunión es este. También el padrino de mi hijo vive aquí. Es difícil tener 48 años y no tener una relación especial con cuatro o cinco ciudades, y especialmente si eres gallego con las dos más grandes, Coruña y Vigo. Está muy de actualidad, pero creo que habría que escribir un ‘Fiebre en las gradas’ (libro de Nick Hornby sobre el fenómeno fan en torno al Arsenal) deportivista, con (Arturo) Lezcano o (Nacho) Carretero, y ponerlos a escribir contando los momentos en los campos de tierra de esas divisiones casi ignotas en las que se batió el equipo, donde la afición no les abandonó, y contar todo hasta el ascenso.