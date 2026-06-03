Luciano Vidán renueva como presidente del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña

Luciano Vidán, tercero por la izquierda, en una imagen de archivo, en el Colegio de Médicos Aitana Álvarez

Luciano Vidán seguirá al frente del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña los próximos cuatro años. Tras reunirse esta tarde, la Junta Electoral ha proclamado electa la candidatura encabezada por él como presidente, la única que ha concurrido a los comicios. Al no existir una alternativa, tal y como estipula el reglamento electoral del colegio, los integrantes de la lista han quedado proclamados electos sin necesidad de votación. Tomarán posesión administrativa de su cargo en los próximos quince días, y se presentarán ante la colegiación durante el XVIII Encuentro Médico, que se celebrará el 20 de junio en A Coruña.

De esta forma, el doctor Vidán continuará liderando la institución en su sexto mandato como presidente, cargo al que llegó en 2007. Tras renovar en el cargo, destacó su agradecimiento a los profesionales de la provincia “por seguir confiando en nuestro equipo para dirigir el Colegio”. Según explicó, “mantendremos las señas de identidad que nos han caracterizado a lo largo de estos años, con un fuerte compromiso con la excelencia en la gestión, la transparencia y la austeridad”.

Para todos los integrantes de la candidatura “es un honor representar a los profesionales médicos de nuestra provincia. Como hemos hecho siempre, defenderemos con ahínco sus intereses y los de la ciudadanía, siguiendo el mandato constitucional”. Para conseguirlo, aseguró el presidente, “es fundamental velar por la deontología y la ética médicas —una firme apuesta de nuestra Junta Directiva— y seguir trabajando para mejorar el reconocimiento de los facultativos, que debe ser acorde a nuestra especial responsabilidad y formación”. Por esa razón, “exigimos un estatuto propio en el que se tengan en cuenta las características de la profesión y nos permita mejorar la calidad de la asistencia que reciben los pacientes”.

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El nuevo equipo que conforma la Junta Directiva —renovado en un 25 % con cuatro incorporaciones— mantiene la equidad entre mujeres y hombres, aúna veteranía y juventud y cuenta con representantes de atención primaria y hospitalaria, de las diferentes áreas sanitarias de la provincia y de la sanidad pública y privada —o libre—. La Junta Directiva colegial queda compuesta por Vidán como presidente; Francisco Javier de Toro Santos como vicepresidente primer; Azucena Prieto Zapico, como segunda; Enrique Castellón Leal, como tercero; Vicente Javier Prieto Cebreiro en el cargo de secretario; Ana María Álvarez Castro, como vicesecretaria y Ramón Antonio Calviño Santos, como tesorero-contador, a los que se unen, como vocales: Marta Vidal Seoane, Raquel Marzoa Rivas, Mercedes Ferreira Bouza, Patricia Conde Sabarís, María Rosaura Leis Trabazo, Manuel Pedro Bustamante Montalvo, Pedro Jorge Marcos Rodríguez, Cristina Varela Lamas, Alfonso Rodríguez Armesto y Bernardo Seoane Díaz.