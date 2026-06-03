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A Coruña

Los cruceros toman A Coruña en una de las jornadas de más actividad portuaria del año

​Alrededor de 200 personas participan en el dispositivo para dar servicio a una cuádruple escala

Iván Aguiar
Iván Aguiar
03/06/2026 13:31
Cuádruple escala de cruceros en A Coruña
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Javier Alborés
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Los muelles de A Coruña han vivido este miércoles una de las jornadas más intensas de la temporada de cruceros con la coincidencia simultánea de cuatro buques: el ‘Arvia’, el ‘Celebrity Apex’, ‘Deutschland’ y el ‘Europa’.

Entre todos suman un total de 14.378 personas entre pasajeros y tripulantes, distribuidas en 10.735 pasajeros y 3.643 miembros de las tripulaciones. Esto ha generado un importante movimiento de pasajeros y una compleja operativa logística y de atención los viajeros en la que participarán alrededor de 200 personas.

Cuádruple escala de cruceros en A Coruña
Cuádruple escala de cruceros en A Coruña
Javier Alborés

Para dar servicio a este importante flujo de visitantes y garantizar el correcto desarrollo de las operaciones participan en el dispositivo alrededor de 200 personas, entre personal de la Autoridad Portuaria, Corunna Cruise Terminal, Capitanía Marítima, Guardia Civil, Policía Nacional, las consignatarias (en este caso son Rubine e Hijos, Consiflet y Pérez y Cía), prácticos, amarradores, empresas de transporte, servicios de seguridad privada, limpieza y recogida de residuos, gruistas que colocan las pasarelas de acceso al barco, así como operadores turísticos y personal de atención al pasajero. 

Solo los servicios de seguridad privada han supuesto 45 trabajadores, y otros 62 corresponderán a los conductores y guías para los 31 autocares que contrataron los barcos para las excursiones que ya están organizadas.

Además de la terminal de cruceros del muelle de Trasatlánticos, se instalaron otros controles de seguridad, ya que los barcos atracaron también en Calvo Sotelo y San Diego.

Esta es una de las jornadas con más actividad en los muelles, aunque se espera que entre el 11 y el 12 de agosto, día del histórico eclipse solar, lleguen nueve cruceros.

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