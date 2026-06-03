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A Coruña

Lavado de cara a la Casa del Mapa de San Andrés, que se ubica ahora a pie de calle para ser “más accesible”

El espacio funcionará como una tienda de mapas, atlas y demás material técnico

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
03/06/2026 16:02
La renovada Casa del Mapa en la calle San Andrés
La renovada Casa del Mapa en la calle San Andrés
Javier Alborés
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Aquellos coruñeses apasionados de la geografía están de enhorabuena. La Casa del Mapa, una estancia dependiente del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha sido renovada y cambiada de ubicación para resultar “más accesible”, como explicó esta mañana en su inauguración el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, y poder así enseñar a la ciudadanía sus maravillas, en forma de mapas de todo tipo y regiones

Ubicada en el edificio del Ejecutivo en el número 162 de San Andrés, la Casa del Mapa, creada en 1993, realizaba sus servicios desde la tercera planta de este bloque. Ahora, al hacer del bajo su hogar, se pretende ganar proximidad respecto al público al ubicarse esta nueva Casa del Mapa a pie de calle. El CNIG realizó un desembolso de casi 47.000 euros para el acondicionamiento de un espacio que cumplirá una función de tienda de mapas y novedades editoriales, y que requirió el traslado de diversas piezas de archivo. Así, se comercializarán allí mapas, atlas, publicaciones técnicas y fotografías, así como se asesorará sobre los distintos recursos de información geográfica que el IGN pone a disposición de la sociedad. 

En el acto también estuvieron Laura Barbas, directora general del IGN, y Pablo Carballo, director del servicio regional del IGN en Galicia. Abalde animó a la ciudadanía a visitar este nuevo espacio y, además, recordó y valoró el papel del IGN en la difusión de información sobre los eclipses, con especial énfasis en el total que se vivirá en la ciudad el 12 de agosto.

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