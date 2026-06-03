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A Coruña

Labañou y San Roque celebran este 13 de junio la Festa dos Porcos

El pregón correrá al frente de antiguos miembros de la asociación vecinal del barrio, que cumple 50 años

Redacción
03/06/2026 20:08
Una imagen de la Festa dos Porcos del año pasado 
Archivo El Ideal Gallego 
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Los barrios de Labañou y San Roque celebrarán el próximo sábado 13 de junio una nueva edición de la Festa dos Porcos, que tendrá su epicentro en la plaza de la Tolerancia. 

El festejo, recuperado en 2019 e inspirado en la romería popular que se llevó a cabo hasta los años 60, volverá a llenar la zona de música, comida, juegos, taller y mucha fiesta, incluidos juegos tradicionales para los más pequeños o el espectáculo de circo de Patty Diphusa

El pregón correrá al frente de antiguos miembros de la asociación vecinal del barrio, que cumple 50 años. Además, y después del éxito del pasado año, se volverá a celebrar una comida popular con arroz con cerdo para unas 500 personas a precios populares. 

Cartel Festa dos Porcos
Este año el cartel fue realizado por el dibujante Alberto Taracido, con imágenes antiguas del barrio de Labañou
Cedido

Habrá música durante toda la jornada, con la actuación de los Combos de Música Moderna del Conservatorio Profesional de Música —situado en el barrio—, de Donaire, de las pandereteiras de la Asociación Veciñal Francisco Rodríguez Otero y de la Lilicleta

Los platos fuertes llegarán a partir de la tarde con Lana Yaya DJ, Adhara¬Ritman, Los Jinetes de él Trópico, La Banda de la Balbina Omiri, el proyecto de música electrónica y folk del artista portugués Vasco Ribeiro Casais.  

El viernes 12, en la misma plaza, junto a la Escuela de Náutica, tendrá lugar la tercera edición del festival 'Aquí Tamén Se Fala', donde la artista portuguesa Carolina Deslandes será cabeza de cartel de un certamen en el que también actuarán De Ninghures, Kid Mount y Apolo18.  

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