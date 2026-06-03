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A Coruña

La fusión de flamenco y música electrónica resonará en el puerto de A Coruña

Óscar Ulla
Óscar Ulla
03/06/2026 18:15
El dúo Mestiza en una imagen promocional
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Con el inicio de junio, los eventos musicales comienzan a multiplicarse y el calendario empieza a parecerse cada vez más a la de un primer ministro. Y es que los conciertos y festivales se extenderán desde este mes hasta finales de septiembre.

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La última incorporación a la programación musical coruñesa es la del dúo Mestiza, que acaba de anunciar que en septiembre actuarán en el puerto de A Coruña. El dúo, que vio la luz en 2021, se caracteriza por su fusión del sonido y la tradición flamenca con la música de vanguardia

Al puerto herculino traerán su show 'Sacro', un evento que nació en Madrid en 2021 y que se ha extendido por diferentes espacios del mundo, conquistando por el camino la isla de Ibiza. 'Sacro', explican, busca ser un espacio para la fusión de flamenco y electrónica, no solo en el aspecto sonoro, sino también visual y estético. Habitualmente, para estos shows se rodean de Dj internacionales caracterizados por sus sonidos latin y afro house.

La cita de Mestiza y 'Sacro' con el público coruñés será el 25 de septiembre en los muelles herculinos, aunque aún no han detallado quienes serán los artistas que las acompañen. 

De este modo, la música electrónica volverá al puerto en el mes de septiembre, espacio que ya tomó durante los dos pasados años.

Más de 4.000 personas empezaron una maratón electrónica en el puerto de A Coruña

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