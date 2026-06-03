La CIUG se pronuncia sobre la polémica en Historia de España en la PAU 2026

Un alumno se echa las manos a la cara, tras la realización de un examen de Selectividad 2026 Quintana

No tardó mucho en llegar la primera polémica a la Selectividad 2026. Concretamente sucedió en el examen de Historia de España, en la segunda prueba de esta PAU 2026. En la cuestión de análisis comparativos, se pedía a los alumnos que diferenciasen entre socialismo y anarquismo, temas que forman parte del movimiento obrero del siglo XIX, encuadrado en otro bloque de contenidos, tal y como se refleja en la referencia de contenidos. El malentendido provocó el desconcierto de los alumnos y, además, las reclamaciones de parte del profesorado de Historia. Por lo que la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) optó por pronunciarse.

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"Trátase de conceptos básicos en relación a ideoloxías e movementos políticos iniciados no século XIX para poder entender o contexto político do momento. A comparativa tiña un propósito exclusivamente ideolóxico, aspecto central dese tipo de preguntas, polo que se consideraba axeitada para que o alumnado soubera resolvela sen dificultade", explicó en la mañana de este miércoles la CIUG a través de un comunicado.

De esta forma, la entidad educativa incidió en que se asumirá "plenamente esta incidencia e se revisarán as instrucións do blog para o vindeiro curso" y que la pregunta será "corrixida aplicando criterios flexibles, valorando o coñecemento do alumnado sobre ambos movementos, independentemente de que a resposta adopte un formato comparativo estrito". En este sentido, destacaron que "ningún estudante será perxudicado pola formulación da pregunta".