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A Coruña

La Bolsa bendice los resultados de Inditex con una subida cercana al 5%

El precio de la acción se dispara por encima de los 55 euros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
03/06/2026 09:54
GRAF5088. MADRID, 16/02/2024.- La Bolsa española avanza el 0,50 % en la apertura de este viernes y enfila su asalto a los 10.000 puntos, animada por los nuevos máximos cosechados en Wall Street y Tokio. El IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 9.977,2 puntos en los primeros compases de la sesión tras sumar ese 0,50 %. Las pérdidas acumuladas en el año se reducen al 1,33 %.-EFE/ Vega Alonso
Edificio de la Bolsa de Madrid
EFE
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Inditex es la protagonista de este miércoles en la Bolsa española al liderar las ganancias en el Ibex 35, índice en el que se concentran las mayores empresas del país. 

Tras publicar los resultados correspondientes al primer trimestre de este 2026, el mercado ha otorgado su beneplácito con una subida del 5% en el precio de sus acciones.

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El grupo textil cerró la sesión del martes en 52,68 euros y ahora cotiza por encima de los 55 euros. Este crecimiento bursátil llega tras impulsar su ritmo de crecimiento durante el primer trimestre, en el que registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, y elevó un 5,8% sus ventas, hasta 8.750 millones de euros.

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