La Bolsa bendice los resultados de Inditex con una subida cercana al 5%

Edificio de la Bolsa de Madrid EFE

Inditex es la protagonista de este miércoles en la Bolsa española al liderar las ganancias en el Ibex 35, índice en el que se concentran las mayores empresas del país.

Tras publicar los resultados correspondientes al primer trimestre de este 2026, el mercado ha otorgado su beneplácito con una subida del 5% en el precio de sus acciones.

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El grupo textil cerró la sesión del martes en 52,68 euros y ahora cotiza por encima de los 55 euros. Este crecimiento bursátil llega tras impulsar su ritmo de crecimiento durante el primer trimestre, en el que registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, y elevó un 5,8% sus ventas, hasta 8.750 millones de euros.