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A Coruña

Jaime Araújo es el nuevo presidente del Club Náutico

Más de 530 socios con derecho a voto participaron en estas elecciones

Abel Peña
Abel Peña
03/06/2026 22:22
Jaime Araujo
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Jaime Araújo es el nuevo presiente del Real Club Náutico, desbancando a Fernando Cobián, que llevaba ocho años en el puesto. Araújo representa al sector más joven, el más vinculado al deporte. Más vida deportiva, una sociedad más familiar y una gestión más profesionalizada son los tres pilares fundamentales de su programa. 

La votación para escoger al nuevo presidente de una de las instituciones con más solera de la ciudad, finalizó a las nueve y diez de la noche. Luego vino el recuento de las 533 papeletas que suponen casi la mitad de los socios que tienen derecho a voto (1.200). Araújo consiguió 277  votos y Cobián,  234. 

Araújo, que siempre ha estado muy vinculado a la parte deportiva (mientras que Cobián representa más a la parte social) considera como una prioridad atraer a más gente joven a la institución. Pese a todo, Araújo tiene experiencia administrativa dentro del club, dado que perteneció a la anterior junta, bajo la presidencia de Cobián. 

Sin embargo, él cree que los directivos (muchos de los cuales tienen una vida profesional que atender y el propio Araújo es dentista) deben marcar el rumbo y que el personal, contratado o del club, haga el trabajo diario, de forma más profesional. El nuevo presidente considera que la celebración del centenario es el momento de potenciar la imagen del club y aumentar las vías de ingreso.

Jaime Araujo

Jaime Araújo | “Llevo en el Náutico desde 1992 y no me he vuelto a bajar del barco”

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