Jaime Araujo Cedida

Jaime Araújo es el nuevo presiente del Real Club Náutico, desbancando a Fernando Cobián, que llevaba ocho años en el puesto. Araújo representa al sector más joven, el más vinculado al deporte. Más vida deportiva, una sociedad más familiar y una gestión más profesionalizada son los tres pilares fundamentales de su programa.

La votación para escoger al nuevo presidente de una de las instituciones con más solera de la ciudad, finalizó a las nueve y diez de la noche. Luego vino el recuento de las 533 papeletas que suponen casi la mitad de los socios que tienen derecho a voto (1.200). Araújo consiguió 277 votos y Cobián, 234.

Araújo, que siempre ha estado muy vinculado a la parte deportiva (mientras que Cobián representa más a la parte social) considera como una prioridad atraer a más gente joven a la institución. Pese a todo, Araújo tiene experiencia administrativa dentro del club, dado que perteneció a la anterior junta, bajo la presidencia de Cobián.

Sin embargo, él cree que los directivos (muchos de los cuales tienen una vida profesional que atender y el propio Araújo es dentista) deben marcar el rumbo y que el personal, contratado o del club, haga el trabajo diario, de forma más profesional. El nuevo presidente considera que la celebración del centenario es el momento de potenciar la imagen del club y aumentar las vías de ingreso.