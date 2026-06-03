Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Inés Rey reivindica el papel de ciudades en la creación de la Macrorregión Atlántica

Redacción
03/06/2026 16:23
La alcaldesa Inés Rey
La alcaldesa Inés Rey (i), durante el encuentro en Bilbao, este miércoles 
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La alcaldesa de A Coruña y presidenta de la red Atlantic Cities, Inés Rey, presidió en Bilbao la Asamblea General 2026 de la organización,junto con Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao.  Allí defendió el papel de las ciudades en la construcción de la futura Macrorregión Atlántica y reivindicó una mayor participación de los gobiernos locales en los procesos de decisión europeos.

El encuentro reunió a representantes municipales de España, Portugal, Francia e Irlanda para abordar los principales retos y oportunidades del espacio atlántico europeo.

Viajeros acceden a un Alvia, en la estación de tren de A Coruña

Los usuarios del tren en A Coruña pagarán lo mismo para viajar por Galicia que para llegar hasta Madrid

Más información

"Somos la administración más cercana a la ciudadanía y también quienes transformamos las estrategias europeas en políticas concretas", señaló Rey, y agregó que el proceso de creación de la Macrorregión Atlántica representa "una oportunidad histórica para reforzar la voz del Arco Atlántico en Europa e impulsar proyectos comunes en ámbitos como la movilidad y las comunicaciones, la innovación o el espacio público".

Durante la sesión, los participantes coincidieron en señalar que la futura Macrorregión Atlántica debe servir para reforzar la cooperación entre ciudades, regiones, universidades, puertos, tejido empresarial y sociedad civil, dotando al Arco Atlántico de una mayor capacidad de influencia en las políticas europeas y de una visión compartida sobre cuestiones estratégicas como la conectividad, la innovación, la transición ecológica o la economía azul. 

El presidente de Galicia pide avances para el Corredor Atlántico

Más información

Como cierre del encuentro, las ciudades miembros aprobaron y firmaron la Declaración de Bilbao 2026, un documento político que expresa el compromiso de los municipios atlánticos con la construcción de una Macrorregión Atlántica fuerte, sostenible y cohesionada, y que reivindica el papel de las ciudades como actores clave en su futura gobernanza.

Junto con A Coruña y Bilbao, firmaron la declaración representantes municipales de Biarritz, Braga, Brest Métropole, Den Helder, San Sebastián, Gijón, Viana do Castelo, Santander y Las Palmas de Gran Canaria, así como de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La alcaldesa Inés Rey

Inés Rey reivindica el papel de ciudades en la creación de la Macrorregión Atlántica
Redacción
La renovada Casa del Mapa en la calle San Andrés

Lavado de cara a la Casa del Mapa de San Andrés, que se ubica ahora a pie de calle para ser “más accesible”
Jorge Riveiro
Ángel Carracedo Álvarez

Ángel Carracedo, nuevo académico de número de Medicina Legal de la Real Academia Nacional de Medicina
Europa Press
Tienda de Pronovias cerrada en la plaza de Lugo

A Coruña pierde su tienda de Pronovias
Noela Rey Méndez