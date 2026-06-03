Inés Rey reivindica el papel de ciudades en la creación de la Macrorregión Atlántica

La alcaldesa Inés Rey (i), durante el encuentro en Bilbao, este miércoles Cedida

La alcaldesa de A Coruña y presidenta de la red Atlantic Cities, Inés Rey, presidió en Bilbao la Asamblea General 2026 de la organización,junto con Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao. Allí defendió el papel de las ciudades en la construcción de la futura Macrorregión Atlántica y reivindicó una mayor participación de los gobiernos locales en los procesos de decisión europeos.

El encuentro reunió a representantes municipales de España, Portugal, Francia e Irlanda para abordar los principales retos y oportunidades del espacio atlántico europeo.

Los usuarios del tren en A Coruña pagarán lo mismo para viajar por Galicia que para llegar hasta Madrid Más información

"Somos la administración más cercana a la ciudadanía y también quienes transformamos las estrategias europeas en políticas concretas", señaló Rey, y agregó que el proceso de creación de la Macrorregión Atlántica representa "una oportunidad histórica para reforzar la voz del Arco Atlántico en Europa e impulsar proyectos comunes en ámbitos como la movilidad y las comunicaciones, la innovación o el espacio público".

Durante la sesión, los participantes coincidieron en señalar que la futura Macrorregión Atlántica debe servir para reforzar la cooperación entre ciudades, regiones, universidades, puertos, tejido empresarial y sociedad civil, dotando al Arco Atlántico de una mayor capacidad de influencia en las políticas europeas y de una visión compartida sobre cuestiones estratégicas como la conectividad, la innovación, la transición ecológica o la economía azul.

El presidente de Galicia pide avances para el Corredor Atlántico Más información

Como cierre del encuentro, las ciudades miembros aprobaron y firmaron la Declaración de Bilbao 2026, un documento político que expresa el compromiso de los municipios atlánticos con la construcción de una Macrorregión Atlántica fuerte, sostenible y cohesionada, y que reivindica el papel de las ciudades como actores clave en su futura gobernanza.

Junto con A Coruña y Bilbao, firmaron la declaración representantes municipales de Biarritz, Braga, Brest Métropole, Den Helder, San Sebastián, Gijón, Viana do Castelo, Santander y Las Palmas de Gran Canaria, así como de la Diputación Foral de Gipuzkoa.