Inditex ve "fuertes oportunidades" para continuar con su crecimiento 

Sede de Zara, en Arteixo ARCHIVO

Inditex ha aprovechado la presentación de los resultados del primer trimestre de este 2026 para lanzar un mensaje al mundo en el que asegura que esperar continuar el crecimiento de su negocio durante los próximos años. "Vemos fuertes oportunidades de crecimiento", afirma.

El grupo textil señala que tiene presencia en 215 mercados, "con una baja cuota en cada uno de ellos" y en "un sector altamente fragmentado". Ante escenario, considera que puede continuar con la mejora de sus cifras de negocio.

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"La optimización de las tiendas continúa y esperamos que esto genere una mayor productividad de las tiendas. El crecimiento del espacio bruto anual en 2026 se estima alrededor del 5%, acompañado por una contribución positiva del espacio a la venta en ese periodo y una fuerte venta online", detalla la compañía.

Inditex destaca la "flexibilidad" y la "capacidad de respuesta" de su negocio, junto "con el suministro en proximidad y durante la temporada", tres factores que, a su juicio, permiten "una rápida reacción a las tendencias de moda" y refuerzan su "posición única en el mercado".

Además, afirma que su crecimiento se sustenta "en la inversión continua" en su red de tiendas, los "avances realizados en el canal de ventas online" y "las mejoras en las plataformas logísticas", con un "claro enfoque en la innovación y la tecnología".

El uso de la inteligencia artificial no se queda atrás y está cada vez "más integrada en las operaciones" del grupo, ayudando a los equipos y mejorando "la experiencia" de los clientes. Todo ello junto con la "sostenibilidad" como eje "fundamental" para su estrategia, según asegura Inditex.