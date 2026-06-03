Prendas de ropa de Inditex

Inditex lo ha vuelto a hacer. Este miércoles presentó los resultados correspondientes al primer trimestre de este 2026 y ha logrado superar la prueba con nota, como ya tiene acostumbrado a los inversores. Este avance en sus cuentas se produce en un contexto mundial envuelto en inestabilidad geopolítica generada por la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel hace tres meses.

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Las ventas crecieron un 5,8% hasta los 8.750 millones de euros y el beneficio neto siguió el mismo camino tras lograr un aumento de un 5,4%, hasta alcanzar los 1.375 millones de euros, según recoge la comunicación que la empresa ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a las 07.30 horas de este miércoles, antes de la apertura de los mercados bursátiles. Esto supone que ha logrado mejorar las cifras que registró en el mismo período en 2025.

La multinacional textil explica que durante los tres primeros meses de este año continuó "con un sólido desempeño operativo", impulsado por la "creatividad" de sus equipos y "la buena ejecución del modelo de negocio integrado de tienda y online". Además, destaca que las "colecciones Primavera/Verano" han sido "muy bien" recibidas por los clientes.

Las ventas en tienda y online a tipo de cambio (sin tener en cuenta el efecto de las distintas divisas) constante entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2026 crecieron un 11,5% respecto al mismo periodo de 2025, con "un impacto positivo por efectos de calendario", según afirma la empresa.

La compañía con sede en Arteixo también detalla que, al cierre del primer trimestre, Inditex contaba con 5.456 tiendas. Durante el inicio de año, se llevaron a cabo actividades de optimización (reformas, reubicaciones, nuevas aperturas y absorciones) en 44 mercados.

Previsiones

Inditex ha aprovechado la presentación de los resultados para compartir sus estimaciones para este año. "El crecimiento del espacio bruto anual en 2026 se estima alrededor del 5%, acompañado por una contribución positiva del espacio a la venta en ese periodo y una fuerte venta online", asegura.

La empresa que preside Marta Ortega indica que, para reforzar el crecimiento a largo plazo, ejecuta inversiones que aumentan "la diferenciación competitiva del grupo" y que estima "unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026".

"Estas inversiones se dedicarán principalmente a la optimización de nuestro espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de nuestras plataformas online", afirma la compañía.

Dividendo

Tal como se acordó en marzo de 2026, el Consejo de Administración de Inditex propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025.

Esta retribución al accionista se compone de un dividendo ordinario de 1,20 euros y otro extraordinario de 0,55 euros por acción. El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó el 4 de mayo de 2026 y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026.

Cambios en el Consejo

Inditex también ha informado de que la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en el domicilio social de Inditex, en Arteixo, previsiblemente en primera convocatoria, el próximo 7 de julio.

Rodrigo Echenique Gordillo dejará el Consejo de Administración al concluir el plazo de duración de su mandato el día 12 de julio. Inditex quiere agradecerle su importante contribución al Consejo. Para sustituirlo, el Consejo propondrá el nombramiento del economista José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche como consejero independiente.