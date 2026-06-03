Inditex nombrará nuevo consejero independiente al expresidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri

José Ignacio Goirigolzarri EFE

El Consejo de Administración de Inditex propondrá el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente, en sustitución de Rodrigo Echenique que dejará su asiento al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo día 12 de julio.

La designación de Goirigolzarri se abordará en la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de Inditex, previsiblemente en primera convocatoria, el próximo 7 de julio, según ha informado la compañía.

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Asimimo, la junta aprobará la reelección de Óscar García Maceiras, con la categoría de consejero ejecutivo, de Marta Ortega y Flora Pérez, como consejeras dominicales y de Denise Patricia Kingsmill, Pilar López y Belén Romana, con la categoría de independientes.

Igualmente, el consejo de administración de Inditex propondrá a los accionistas la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

Por último, la junta de accionistas de Inditex aprobará previsiblemente la reelección de EY como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo para 2026, la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029 y el informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio social 2025.