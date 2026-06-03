Inditex mantiene abiertas sus 480 tiendas en Oriente Medio y sigue creciendo "con solidez" pese a la guerra

Una tienda de Zara

Inditex mantiene abiertas las 480 tiendas que tiene en régimen de franquicia en Oriente Medio y sigue creciendo "con solidez" pese al conflicto, según ha señalado el responsable de Relaciones con los Inversores del grupo, Gorka García-Tapia.

"Tenemos 480 tiendas en régimen de franquicia en la región, todas ellas permanecen abiertas a día de hoy. El impacto en los diferentes mercados ha sido distinto, pero la compañía ha sido capaz de seguir creciendo con solidez" a nivel global, ha afirmado en la conferencia con analistas con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre fiscal, con un beneficio neto de 1.375 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, y unas ventas de 8.750 millones de euros, un 5,8% superiores.

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En este contexto, ha enfatizado el hecho de que "el crecimiento" en este periodo se explica por "el volumen y no por las subidas de precio".

Asimismo, y en relación a la expansión en Estados Unidos, ha reiterado que la compañía sigue viendo "oportunidades significativas de crecimiento, gracias a su baja cuota de mercado". "El desempeño del grupo y nuestra evolución depende de nosotros mismos y de nuestra capacidad para ejecutar nuestro modelo", señaló.

A preguntas de los analistas en relación a los costes de las materias primas y, en concreto, del poliéster, García-Tapia, descartó también que "el coste de las materias primas sean una parte significativa del coste de las mercancías vendidas", puesto que "el 57% de las fibras que utilizamos es de origen biológico" y "la mayoría del poliéster empleado es reciclado".

Por su parte, el director financiero de Inditex, Andrés Sánchez Iglesias, ha destacado que "el crecimiento" de la compañía demuestra "la fortaleza, flexibilidad, resiliencia y diversificación" del modelo de negocio.

En este sentido, el ejecutivo subrayó la "integración del modelo de negocio" de Inditex, al tiempo que destacó "la diversificación del aprovisionamiento del grupo" y "el impacto limitado de los costes del transporte" en el primer trimestre del presente ejercicio fiscal.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, presentará los resultados semestrales y anuales para centrarse en aspectos estratégicos de la compañía, mientras que los trimestrales correrán a cargo, ya desde hoy, del director financiero, Andrés Sánchez Iglesias, y del director de Relaciones con los Inversores, Gorka García-Tapia.