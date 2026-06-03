Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Frustrado el intento de okupación de la discoteca Pirámide de A Coruña

La Policía Nacional pilló in situ a dos personas que buscaban forzar la salida de emergencia

Guillermo Parga
Guillermo Parga
03/06/2026 18:01
La salida de emergencia de Pirámide, ayer
La salida de emergencia de Pirámide, ayer
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los okupas también leen El Ideal Gallego, o al menos eso parece deducirse de la última actuación llevada a cabo por la Policía Nacional, que le ahorró un quebradero de cabeza tanto a la propiedad saliente como a Gadis, nuevo responsable de la discoteca Pirámide. Y es que el pasado fin de semana, solamente un par de días después del anuncio del sonado traspaso, dos individuos intentaron acceder al templo del número 46 de Juan Flórez.

José Luis Saavedra, Carlos Saavedra y Emilio Ron posan para El Ideal a las puertas de PirámideCarlos José Luis Saavedra y Emilio ron como propietarios de pirámide

Así se construyó la gran Pirámide de A Coruña: las claves de la discoteca eterna

Más información

Sucedió durante el pasado sábado, solamente dos días después de que este diario anunciase el traspaso de Pirámide y su futura integración dentro del Gadis de Costa Rica. Precisamente, en las galerías comerciales que van de esa calle a Sinfónica de Galicia, y donde los empresarios del entorno ya denunciaron actividades ilegales a plena luz del día, se encuentra una de las salidas de emergencia que tenía la discoteca. Fue ahí donde dos personas intentaron forzar sin éxito la puerta. La Policía Nacional llegó a tiempo y consiguió frustrar el asalto, que hubiese complicado notablemente el traspaso de propiedad y los trabajos de adecuación.

Javier (La Galería), Alfredo Castro (Marengo), Serafín García ‘Chicho’ (Posavasos) y Emilio Ron (Pirámide) | germán barreiros

Las 20 anécdotas que definen la marcha de A Coruña en los 80

Más información

A pesar de que lleva tres años sin actividad, Pirámide tiene todavía activo un sistema de alarma, que ya ha sido efectivo en situaciones similares recientemente. El término usado por los hosteleros y sus abogados para este tipo de situaciones es el de secuestro de locales, ya que los amigos de lo ajeno están al tanto de cierres y traspasos de locales comerciales para llegar antes que los nuevos propietarios.

Desperfectos

El interior de la discoteca Pirámide es todavía perfectamente reconocible, pues aunque los trabajos de vaciado comenzarán de forma inminente, permanecen los elementos clásicos por los que transitó y en los que se divirtió buena parte de la ciudad. Sin embargo, los bajos de las galerías comerciales son otra cosa.

La discoteca Pirámide, en Juan Flórez, con Gadis al fonso

La histórica discoteca Pirámide de A Coruña se convertirá en un Gadis

Más información

Y si no que se lo digan a los clientes de The Clab o a la propiedad de los otros dos locales que permanecen ahí abajo: el Don Bosco y el Scala. Grafitis de mal gusto, esvásticas y frases soeces.

Un grupo de menores vandaliza un club de A Coruña

Más información

Hace poco más de un año, El Ideal Gallego informó de los actos vandálicos en el Scala, donde unos menores intentaron entrar a la fuerza, después de destrozar la puerta y el cartel. Todos esos incidentes se produjeron a plena luz del día y con los locales cerrados. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La salida de emergencia de Pirámide, ayer

Frustrado el intento de okupación de la discoteca Pirámide de A Coruña
Guillermo Parga
El ideal gallego

Marco Rubio niega que el objetivo de la guerra con Irán fuera forzar un cambio de régimen
EFE
La exmilitante socialista Leire Díez a su salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional

Leire Díez responde al PP que irá al Senado y ve "necia" la petición de Page de que el PSOE se querelle contra ella
Europa Press
Quintana. Pleno extraordinario por el Mundial en el Ayuntamiento de A CoruÃ±a

Rey y Lorenzo se verán las caras en el juzgado el 29 de este mes
Abel Peña