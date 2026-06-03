Estas son las fiestas del fin de semana en A Coruña y su área

Fotografía de archivo de la Romería das Merendiñas en Oleiros El Ideal Gallego

A Coruña y su área metropolitana vivirán un intenso fin de semana festivo con propuestas para todos los públicos tanto lúdicas como gastronómicas.

Fiestas en honor a San José en Mesoiro y Vío

El 6 de junio, la Asociación de Veciños Mesoiro e Vío celebran sus festas na honra ao patrón San José, amenizadas por el mago Román, el dúo Deluxe y el dúo Calú. La Pulpeira Mosquera Melide será la encargada de poner el sabor con una gran churrascada a partir de las 8.30 horas. El menú constará de pulpo a la feria y churrasco con patatas; de postre, larpeira.

Cartel de las fiestas de Mesoiro e Vío Cedida

Desde las 16.00 horas habrá actividades gratuitas para los más pequeños: colchonetas, actuación de magia y fiesta de espuma.

Las entradas están a la venta en la Rúa Huerto número 5, bajo, al lado de la lavandería. Los niños a partir de 6 años y hasta los 9, pagan 15 euros. De 10 años en adelante, la entrada tiene un costo de 25 euros.

Foliagra en A Coruña

A lo largo del mes de Junio el barrio coruñés de Agra do Orzán acogerá la celebración de una nueva edición de Foliagra, evento lúdico y folclórico. Durante todo el mes de junio, se despliega una variada programación de pasacalles, conciertos, certámenes y eventos pedagógicos diseñados para el disfrute de los vecinos y visitantes.

La programación arranca el sábado 6 de junio con una intensa jornada cultural. Por la mañana, de 11:30 a 14:30 horas, la agrupación A.C. Herba Grileira de Melide amenizará las calles con una ruada por el centro del barrio. Por la tarde, a las 18:00 horas, el Espacio Cultural Ágora acogerá el concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil. La jornada cerrará con los tradicionales Cantos de Taberna de 19:30 a 22:30 horas, contando con la participación de los grupos Tradivivas, Parabéns, Vento Mareiro y Cantareiros do Naval.

El domingo 7, el testigo musical lo tomará la agrupación Cantigas e Frores de Lugo, que realizará su correspondiente ruada matinal de 11:30 a 14:30 horas.

San Antonio de Cabanas en Abegondo

Viernes 5 de junio, en este día dará comienzo en la parroquia de Cabanas, en el municipio de Abegondo, la fiesta en honor a San Antonio. Al atardecer los presentes podrán disfrutar de una gran churrascada con postre, que dará paso a la verbena amenizada por Dj David Expósito y el grupo Origen.

Fiestas San Antonio de Cabanas en Abegondo

Sábado 6, a las 20.00 horas comenzará la V Foliada San Antonio de Cabanas donde participarán Arnela (Carral), A Fuliada (Betanzos), Do Lado do Sol (Abegondo) y Asociación Folclórica (Oleiros). Al finalizar las actuaciones, gran churrascada popular y foliada abierta. Para finalizar, a las 22.00 horas, concierto de Carapaus y Manolete de Felisa.

Domingo 7, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne, dando paso a la sesión vermú fin de fiesta a cargo de So Elas y Yeisimusic.

XIV Festa da Xente Nova en Cambre

Nueva edición de la Festa da Xente Nova que se celebrará los días 6 y 7 de junio en el municipio de Cambre.

El viernes 05 las fiestas conmenzarán con la actuación de la gaiteira Susana Seivane.

Cartel de esta edición CEDIDA

Sábado 6 de Junio, a las 10.00 horas habrá alboradas y pasabares. A las 14.30 horas Aixa Romay animará la sesión vermú.

A las 17.30 horas los pequeños podrán gozar de hinchables gratis y a las 19.30 horas tendrá lugar el concierto de corales y a las 20.30 horas una gran churrascada. A las 22.30 horas arrancará la verbena con Fania Blanco Show y disco móvil Impacto.

Durante el descanso de la verbena se sortearán 500 euros hasta que toquen.

Domingo 7, en este día la sesión vermú de las 14.30 horas estará a cargo de Aixa Romay y el tardeo, desde las 16.30 horas, animado por DJ Isaac. Habrá paella para comer.

Corpus de Bemantes en Miño

Sábado 6 de junio, comienza el primer día de fiesta en honor al Corpus en la parroquia de Bemantes, en el municipio de Miño, a las 08.00 horas con dianas y alboradas. A las 13.15 horas tendrá lugar la misa solemne.

En esta jornada también se podrá degustar una gran comida con un delicios menú completo cuyo precio será de 30 euros adultos, 15 euros menores de 5-12 años y gratis para menores de 5 años.

Fiestas del Corpus de Bramantes en Miño

La sesión vermú de las 14.00 horas estará a cargo del dúo Matices, que también amenizará desde las 17.00 horas el baile-tardeo. A las 18.00 horas se procederá al sorteo de regalos.

Domingo 7, por la mañana habrá dianas y alboradas con el grupo de gaitas Os Nécoras. A las 12.30 horas la charanga Os Charangos animará el pasacalles y a las 13.15 horas tendrá lugar la misa de las primeras comuniones seguida de procesión. A continuación, la charanga Os Charangos y el dúo Deluxe animará la sesión vermú.

Habrá hinchables para los pequeños.

XXX Romaría das Merendiñas en Oleiros

La XXX Romaría das Merendiñas en Oleiros tendrá lugar el sábado 6 de Junio a las 13.00 horas en el jardín de las Torres de Santa Cruz.

El menú será el tradicional compuesto por empanada, roxóns, chorizo al estilo Santaia, larpeira y queso con membrillo.

Merendiñas Oleiros

Antes y después de la comida habrá música y baile, con la Banda de Música Municipal, con el dúo Xilo y Carlos y los solistas María José Pereira y Arturo.

Todas las personas mayores de 65 años están invitadas a participar en la Romería de las Merendiñas. Para poder acceder a la fiesta es imprescindible presentar la invitación que recibieron en sus domicilios.

Corpus Christi de Santaia de Probaos en Oza Cesuras

Santaia de Probaos, en Oza Cesuras, festejará la fiesta del Corpus Christi. Los actos programados se celebrarán el domingo 7 de Junio y comenzarán a las 13.30 horas con la misa solemne seguida de la sesión vermú de larga duración con el dúo Deluxe. A continuación, los asistentes podrán tomar callos gratis.

Fiestas de Santaia de Probaos en Ozas-Cesuras

Corpus Christi de Celas de Peiro en Culleredo

El próximo domingo 7 de Junio los vecinos de Celas de Peiro, en el municipio de Culleredo, celebrarán su fiesta en honor al Corpus Christi. Comenzará a las 12.45 horas con la llegada del ramo del Corpus Christi amenizado por el grupo de gaitas Os da Veira do Monte, que dará paso, a las 13.00 horas, a la misa solemne con procesión del Santísimo y del ramo. Al finalizar los actos litúrgicos comenzará, a las 14.00 horas, la sesión vermú a cargo del Trio Karma.

Fiestas de Corpus en Celas de Peiro

En esta jornada también se celebrará el II Concurso de Tortilla.

Habrá bocadillos de panceta para tomar, desde las 14.00 horas, a 7 euros/unidad.