El mes de mayo que A Coruña y sus bares jamás olvidarán: el porqué de un matrimonio perfecto con el fútbol

Celebración del deportivismo en la calle San Juan Carlota Blanco

Ya lo advirtió Estrella Galicia antes de engalanar toda la ciudad con una bandera conmemorativa: "Esta vai polo Dépor". Esa frase que recorrió buena parte de los locales de A Coruña podría servir perfectamente para definir el sentir del sector, que sale del mes de mayo en muchos casos números y facturaciones que han marcado topes históricos. También en lo que respecta al riego, tanto de litros de cerveza como de consumiciones de otro tipo.

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El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, reivindica el matrimonio entre su sector y el deporte, después de tres domingos para la historia, que pueden tener su prórroga en el partido de España en Riazor y el posible ascenso del Básquet Coruña el domingo. "Este fin de semana tenemos el Básquet Coruña, así que cambio el partido del Dépor contra el Andorra por la Final Four, así como el partido de España. Todas las acciones que se tienen en la ciudad relacionadas con el deporte generan esta riqueza. Y por eso nos da mucha pena haber perdido la sede del Mundial", dice. "Esto ha sido la demostración de la fuerza del deporte y la riqueza que genera para la ciudad. Ya no es sólo ese impacto, sino la promoción a nivel internacional de A Coruña", añade. Por otra parte, también en el Boulevard notó ese impacto. "A nivel particular, el Boulevard es uno de los referentes desde hace muchos años. Estuvimos llenos y fue muy fuerte, debido a la proximidad al estadio. Ha sido el pistoletazo de salida al verano", añade.

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Sin duda, el punto más sensible de la hostelería de A Coruña, así como su epicentro temporal, fue la zona de Riazor. Un total de tres domingos inolvidables. Víctor Rama, de Creedence Rock Bar, cifra en 3.500 litros y 4.444 tercios el despacho total de Estrella Galicia. "Damos las gracias a nuestro, equipo ha hecho un mes tremendo de esfuerzo y trabajo", sentencia. Por su parte, Jorge Maipi, nuevo propietario del Bar Acople, indica: "O máis duro foi o día do ascenso, pero foi un mes intenso de fútbol e traballo, moi importante para a hostalaría e para a cidade, por estar en Primeira. A facturación foi boa e mantivemos os prezos, a pesares do moito que hai que pagar", recuerda.

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Tirando hacia Cuatro Caminos, Emilio Ron, del Tortoni y el Auria, califica los dos últimos domingos de "históricos" y recuerda cómo "ponen en valor el Deportivo, capital para la hostelería". Charly Estévez, del Penique, señala al día de Valladolid como el más intenso. Ya zona centro, más alejado de las celebraciones, Óscar Cambón, del Showroom, hace este bagaje: "Fue una auténtica locura de mes y triplicamos las ventas, pasamos de sobra de los 1.000 litros servidos". Muy cerca, David Jaén, de Marty María Pita y Caffeto Cuatro Caminos explica: "Sólo el domingo y el lunes del ascenso, en María Pita fueron 300 litros". Mientras, Caffeto ha ido batiendo sus récords de caja semana tras semana, después de su apertura el 1 de mayo.

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En el entorno de la calle San Juan, desde Dino’s a El Ama, las propiedades reconocen el esfuerzo de sus trabajadores y una jornada “histórica”