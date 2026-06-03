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A Coruña

El cambio de look radical de Bil Nsongo en una famosa peluquería de A Coruña

Uno de los héroes del ascenso del Dépor apostó por pintarse el pelo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
03/06/2026 21:14
Bil Nsongo, antes de someterse al cambio de look, junto con Tintín Pallas
Bil Nsongo, antes de someterse al cambio de look, junto con Tintín Pallas
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Los ascensos hacen mella en los jugadores del Dépor, en el sentido más estricto y literal de la palabra. El capitán y alma de las celebraciones, que en el ascenso de Primera RFEF a Segunda División provocó una avalancha de reservas en las peluquerías, parece haber sentado un precedente y una moda en lo que a tintes y decoloraciones se refiere. Hasta el punto de 'liar' a uno de los más jóvenes de la plantilla por primera en su vida. Así, Bil Nsongo, uno de los claros héroes del retorno a Primera División, se ha marchado de vacaciones con un nuevo y sorprendente look. De momento, su pelo es morado, aunque los artesanos de la estética capilar que se encargaron de 'pintarlo' aseguran que, en unos días, cambiará a blanco.

Bil Nsongo, en Tomo's Hair Studio, después del baño de color en el pelo
Bil Nsongo, en Tomo's Hair Studio, después del baño de color en el pelo

El establecimiento elegido por el camerunés ha sido Tomo's Hair Studio, la célebre peluquería regentada por Martín 'Tintín' Pallas que crea furor entre los más jóvenes. El encargado de descubrir el negocio a Bil Nsongo fue el canterano Samu Fernández, quien guarda una extraordinaria relación con la propiedad. "Nos lo trajo a cortar el pelo la semana anterior al partido con Las Palmas e intentamos 'calentarlo' un poco para teñirse, pero nos dijo que después, así que el martes vino y se tiñó", dice el Pallas, quien fue el encargado de selecciones el color. "Aunque se haya quedado morado, en realidad se trata de un tinte blanco, que es como va a quedar finalmente", indica el empresario, quien trabajó más de dos horas en el nuevo look del delantero camerunés.

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Tomo's Hair Studio recibió múltiples reservas tras los diferentes cambios de color de David Mella, aunque esta vez el nivel ha bajado ligeramente. "La última vez creo que se pagaron muchas apuestas", bromea el peluquero, que pide la continuidad de su nuevo cliente y ser el responsable de sus próximos cambios. "Que se quede aquí y, si se puede teñir de nuevo, que sea para celebrar algo importante", sentencia.

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