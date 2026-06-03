Cuenta atrás para la llegada de 'Mamma Mia!', que cerrará su gira en A Coruña

Una escena de 'Mamma Mia!' Javier Naval

Comienza la cuenta atrás para la llegada del icónico musical 'Mamma Mía!', que cerrará su gira nacional en A Coruña el próximo mes de julio. Tras ser aplaudido por más de 300.000 espectadores en una veintena de ciudades, el espectáculo tomará el Palacio de la Ópera del 16 al 26 de julio.

A la venta las entradas para el musical 'Mamma mia!' en A Coruña Más información

Serán las últimas funciones que Donna, Sophie, los tres posibles padres y los demás habitantes de la isla del musical ofrezcan al público en el marco de este largo tour.

Esta versión del musical cuenta con una nueva y espectacular escenografía, así como un renovado vestuario y coreografías, que se suman a los originales arreglos musicales. Se trata del primer musical que se construyó en base a las canciones de una banda, Abba, y, desde su estreno, se ha traducido a una quincena de idiomas y ha sido disfrutado por más de 70 millones de espectadores.

Un cuarto de siglo después de su estreno sigue siendo un fenómeno teatral y A Coruña será la última parada de la actual gira por España. Esta adaptación la firma David Serrano, a partir del libreto original de Catherine Johnson y de las ideas de Judy Craymer.

Las entradas para las funciones en el Palacio de la Ópera están a la venta a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com.