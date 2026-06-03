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A Coruña

Cuenta atrás para la llegada de 'Mamma Mia!', que cerrará su gira en A Coruña

El icónico musical tomará el Palacio de la Ópera del 16 al 26 de julio

Redacción
03/06/2026 19:56
Una escena de 'Mamma Mia!'
Una escena de 'Mamma Mia!'
Javier Naval
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Comienza la cuenta atrás para la llegada del icónico musical 'Mamma Mía!', que cerrará su gira nacional en A Coruña el próximo mes de julio. Tras ser aplaudido por más de 300.000 espectadores en una veintena de ciudades, el espectáculo tomará el Palacio de la Ópera del 16 al 26 de julio.

Una escena de 'Mamma mia!'

A la venta las entradas para el musical 'Mamma mia!' en A Coruña

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Serán las últimas funciones que Donna, Sophie, los tres posibles padres y los demás habitantes de la isla del musical ofrezcan al público en el marco de este largo tour. 

Esta versión del musical cuenta con una nueva y espectacular escenografía, así como un renovado vestuario y coreografías, que se suman a los originales arreglos musicales. Se trata del primer musical que se construyó en base a las canciones de una banda, Abba, y, desde su estreno, se ha traducido a una quincena de idiomas y ha sido disfrutado por más de 70 millones de espectadores.

Un cuarto de siglo después de su estreno sigue siendo un fenómeno teatral y A Coruña será la última parada de la actual gira por España. Esta adaptación la firma David Serrano, a partir del libreto original de Catherine Johnson y de las ideas de Judy Craymer

Las entradas para las funciones en el Palacio de la Ópera están a la venta a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com.

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