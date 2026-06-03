A la venta las entradas para la Temporada Lírica de A Coruña

Representación de 'Carmen', en la pasada Temporada Lírica Quintana

Este miércoles comenzó la venta de entradas para las propuestas de la Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña. Los billetes se pueden adquirir en la plataforma de venta online Ataquilla.com, así como de manera presencial en la taquilla de la plaza de Ourense (de lunes a viernes de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 19.30 horas).

La Temporada Lírica programa una ópera nunca antes vista en A Coruña Más información

El nuevo curso lírico de la entidad comenzará los días 17 y 19 de septiembre en el Palacio de la Ópera con 'Jenufa', de Leos Janacek, una nueva producción de Amigos de la Ópera que no se había visto en A Coruña hasta la fecha. Esta pieza contará con más de 200 profesionales para recrear la ópera de Janacek, que contará con una escenografía que situará al espectador en la América de los 50.

La Temporada Lírica contará este año también con la representación de 'Tosca', de Puccini, los días 22 y 24 de octubre en el Palacio de la Ópera. Para esta ópera prestarán colaboración la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), dirigida por Paul-Emilie Fourny, y los coros Gaos y Cantabile, dirigidos por Fernando Briones y Pablo Carballido.

La programación contará también con propuestas en los centros cívicos de la ciudad, en la Filmoteca, en el Materno, en el Museo de Belas Artes y en Afundación.