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A Coruña

A Coruña pierde su tienda de Pronovias

La empresa está en concurso de acreedores

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
03/06/2026 15:45
Tienda de Pronovias cerrada en la plaza de Lugo
Tienda de Pronovias cerrada en la plaza de Lugo
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La plaza de Lugo pierde una de sus principales tiendas. El local que ocupaba desde hace años Pronovias ya está cerrado al público y puesto en alquiler después de un cierre de la tienda que se enmarca en el concurso de acreedores en el que se ha visto obligada a embarcarse la empresa.

Brais Palmero, artífice de Las novias de Palmero

La tienda de A Coruña donde los vestidos de novia valorados en 5.000 euros cuestan 399

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La firma de moda nupcial presentó a mediados de mayo su solicitud de concurso de acreedores en los juzgados mercantiles de Barcelona junto con una oferta de compra por parte del fondo británico Cap Capital. Sería el tercer inversor que intentaría salvar la compañía desde que Alberto Palatchi vendiese el 90% de las acciones de la empresa fundada en los años 20 por su padre.

Por el camino quedan los sueños de muchas mujeres, que eligieron Pronovias para vestirse el día de su boda. También de muchas coruñesas, que trazaron sus trajes en la tienda de la plaza de Lugo, ahora cerrada al público. La opción que les queda, si no quieren cambiar de marca, es la de viajar hasta Ferrol, donde continua abierta la situada en la calle Real, o incluso a Vigo, donde está ubicada en la calle Urzáiz.

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