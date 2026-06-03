Imagen archivo del 03 de junio de 2001 de una fragata en A Coruña el Día de las Fuerzas Armas El Ideal Gallego

Hace 25 años, a estas alturas de 2001, se celebró en A Coruña el Día de las Fuerzas Armadas, del que disfrutaron todos los coruñeses. Hace 50, en 1976, el robo de un camión a un camionero de Málaga y el posterior accidente contra tres vehículos conmocionó la ciudad, mientras que hace 75 años, en 1951 se anunció que el Young Boys suizo y el Barcelona jugarían el Trofeo Teresa Herrera. Hace un siglo, en 1926, los Amantes del Campo disfrutaron de una excursión por la ciudad.

Portada 3 de junio de 2001 Archivo

Hace 25 años | Miles de coruñeses descubren los secretos de las Fuerzas Armadas

El muelle de Trasatlánticos se convirtió el 3 de junio de 2001en el punto de encuentro para la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Centenares de coruñeses no quisieron perderse la oportunidad de ver de cerca alguno de los carros de combate y materiales empleados por el Ejército en sus misiones más arriesgadas. La Guardia Civil también colaboró con un helicóptero y varios vehículos, que hicieron las delicias de los más pequeños con el ruido de las sirenas. Los visitantes también pudieron comprobar la sensación que se vive dirigiendo un gran carro de combate o navegando en una fragata. A Coruña se unió a las actividades preparadas por el Ejército en toda España para conmemorar una de sus efemérides más importantes.

Portada 3 de junio de 1976 Archivo

Hace 50 años | Roban un camión y lo estrellan en la avenida de Gran Canaria

Manuel Alarcón Rincón, de 26 años, domiciliado en Málaga pero accidentalmente en La Coruña, propietario del camión “Avia”, denunció en la Jefatura Superior de Policía que había dejado aparcado durante la noche anterior el vehículo cerca del Mercado Central de Frutas, en San Roque de Afuera, y que hallándose en Vigo le comunicaron que el camión había desaparecido del lugar donde estaba y que se encontraba estrellado contra tres coches, en la Avenida de Gran Canaria, ignorándose quienes pudieran ser los autores de la sustracción. Inmediatamente regresó a La Coruña y pudo comprobar que efectivamente, se hallaba en el lugar indicado, observando cómo había causado daños de considenración a tres automóviles.

Portada 3 de junio de 1951 Archivo

Hace 75 años | El Young Boys suizo y el Barcelona disputarán el Trofeo Teresa Herrera

Al fin se conocían los equipos que el día 9 de 1951 debían disputar en el estadio de Riazor el VI Trofeo Teresa Herrera. Son el conjunto suizo Youngs Boys de Berna, y el Barcelona, cuyo brillante historial es conocido de todos los aficionados al fútbol. Por lo que se refiere al equipo de la capital suiza, adelantemos que ha sido catorce o dieciseis veces campeón de su país y que en el mismo figuran cinco internacionales. La Copa supera en belleza y en valor material a las de competiciones anteriores. Tiene un metro y catorce centímetros de alto y su coste rebasa las setenta mil pesetas. Habrá, además, ópera, toros y boxeo en una jornada para disfrutar de fútbol y de fiesta.

Portada 3 de junio de 1926 Archivo

Hace 100 años | Procesión de Corpus en La Coruña y excursión de Los Amantes del Campo

La Coruña celebró la procesión del Corpus. La comitiva recorrió la plaza de María Pita y bendijo al pueblo con el Santísimo desde el altar levantado en el Palacio Municipal. Por otra parte, el periódico se hacía eco de una excursión de los Amantes del Campo. Acompañados del amable señor cura párroco vieron la bien cuidada iglesia que, de menor tamaño, se parece a la de San Nicolás de aquí, fijándose en dos altares de mérito. Recorrieron los excursionistas umbrosos parajes como no hay otros en las cercanías de La Coruña, como la playa de Bastiagueiro. Al terminar la excursión podudieron disfrutar de una misa en Cañás.