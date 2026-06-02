Zara 'ficha' por la Roja con una camiseta de homenaje al Mundial

La camiseta de Zara dedica a la selección española de fútbol

Una vez que A Coruña ya ha terminado las celebraciones por el ascenso del Deportivo a Primera División, los aficionados al fútbol se han quedado sin parte de su emoción diaria. Por suerte para ellos, a la vuelta de la esquina está el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, que se iniciará el próximo 11 de junio y al que la selección española acude con la intención de sumar su segunda estrella a su camiseta.

Así es la camiseta

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Y hablando de camisetas, la que ha decidido homenajear a la Roja con una es la multinacional textil coruñesa Inditex. Zara ha sacado a la venta una camiseta estampada con el lema "España. Copa Mundial de la FIFA" con la que apoyar también a la selección. En la espalda también lleva la frase "soccer meets fútbol".

Parte de atrás de la camiseta de la selección

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La prenda está a la venta por 12,95 euros y es de cuello redondo y manga corta, elaborada en algodón 100%. Eso sí, se trata de una camiseta destinada a los más pequeños, ya que solo hay de tallas de 6-7 años a 13-14 años, o lo que es lo mismo, para niños de entre 122 centímetros y 164 de altura.