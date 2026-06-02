Una triple escala de cruceros deja en A Coruña más de 7.600 pasajeros

Triple escala de cruceros este martes en el puertod de A Coruña Patricia G. Fraga

El puerto de A Coruña cuenta este martes con una triple escala de tres cruceros, que suman más de 7.600 pasajeros a bordo. Aunque la climatología no acompañe este martes, las calles del centro de la ciudad viven una gran afluencia de visitantes.

El primero en atracar fue el Seven Seas Grandeur, que llegó ayer a las 12:00 horas y hizo noche en el muelle Calvo Sotelo Sur. Con 223 metros de eslora y 746 pasajeros, el crucero abandonará la ciudad a las 15:00 horas cuando pondrá rumbo hacia la ciudad francesa de Honfleur.

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Esta mañana a las 07:00 horas, atracaba el Amera, procedente de Lisboa. El barco, con 600 pasajeros, permanecerá atracado en Calvo Sotelo Norte hasta las 17:00 horas, antes de poner rumbo a Santander.

La triple escala se completa con la llegada del Iona a las 07:30 horas desde Bilbao. Este crucero, con capacidad para 6.264 pasajeros, estará en el muelle de Trasatlánticos hasta las 18:00 horas, cuando zarpará hacia Vigo.

Además, la ciudad acogerá este miércoles una cuádruple escala de cruceros: el Arvia, el Celebrity Apex, Deutschland y el Europa. En total, la visita de estos navíos traerán a la ciudad unos 11.333 pasajeros, que sin duda darán un impulso económico enorme a la economía.