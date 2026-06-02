La Selectividad 2026 empieza en A Coruña y con el examen de Lengua y la 'amenaza' de los detectores de frecuencias

Los nervios de cada año se apoderaron este martes por la mañana de las facultades de la UDC que acogieron los exámenes de Selectividad. La prueba de acceso a la Universidad acogió en A Coruña a más de 3.800 alumnos, que se quitaron la presión de encima con el primer examen, de Lengua Castellana.

El aula magna de Filología, una de las clases más grandes de esta Selectividad, acogió a los estudiantes de Calasanz, Compañía de María, Alfonso X el Sabio y Monte Neme, que poco después de las 09.30 horas recibían las instrucciones para realizar los exámenes.

Varios jóvenes se animan antes del primer examen Quintana

DNI, etiquetas, códigos de barras, cuadernillos, bolígrafos negro o azul. Y un aviso muy importante: quien sea cazado con un dispositivo electrónico será expulsado de inmediato de las pruebas.

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Con las mochilas acumuladas a las puertas del aula, los móviles apagados y los alumnos ya en sus sitios, la suerte empezó a repartirse entre los jóvenes estudiantes, que se juegan desde este martes y hasta el jueves la primera ronda para definir qué será de su futuro.