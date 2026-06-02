La fiscal del caso Yoel Quispe: “Fue un ataque letal y despiadado”

Acusados de la muerte de Yoel Quispe, abogados de la acusación y Fiscalía Javier Alborés

La Audiencia Provincial de A Coruña acoge este martes la segunda jornada del juicio por la muerte de Yoel Quispe, el joven de 23 años que perdió la vida en la Nochebuena de 2023 a causa de una puñalada mortal en la calle Sinfónica de Galicia. Tras una primera jornada en la que se constituyó el Tribunal del Jurado, las partes proceden este martes a la lectura de sus informes, y la sala acogerá también las primeras testificales que tratarán de dar luz a los hechos por los que se sientan en el banquillo tres acusados.

La fiscal, Olga Serrano, comenzó su intervención dirigiéndose al jurado popular para explicarles su misión durante este proceso que durará hasta el 15 de junio. Mencionó las discrepancias entre el Ministerio Público y las acusaciones particulares: el primero pide solo homicidio para el autor de la puñalada, José Luis, y las segundas, asesinato para este y para Yared, quien le habría dado la navaja al primero. Para el tercer acusado, Aarón, la acusación que representa a la madre de Yoel pide que sea condenado como cómplice y, el letrado que representa al padre, como encubridor.

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“No tenemos indicios objetivos de que fuese un ataque sorpresivo o con alevosía. Tampoco vemos indicios objetivos para condenar a los otros dos acusados”, señaló la fiscal, quien calificó de “acto de violencia letal y despiadada” lo ocurrido en la Nochebuena de 2023.

Adrián Borrajo, letrado que ejerce la acusación particular de la madre de la víctima, reconoció que “siempre hubo discrepancias”, pero considera que “no es correcto” que no haya indicios condenatorios para los tres acusados. Frente a lo que podría ser la estrategia de la defensa del autor de la puñalada, que en su escrito ya plasmó el hecho de que este utilizó la navaja para “defenderse” de Quispe (este se vio envuelto en una pelea inicial en la que, supuestamente, quien acabó con su vida trató de “poner paz”), Borrajo incidió que “no fue un ataque con actitud defensiva, sino agresiva. Si quieres defenderte no vas al corazón”.