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A Coruña

La Feria del Automóvil de A Grela reúne a 32 marcas en su sexta edición, que comienza el jueves 11

Ana Herrero
02/06/2026 23:34
Los participantes en la presentación de la feria
Los participantes en la presentación de la feria
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A lo largo de sus más de 50 años de existencia, el polígono de A Grela siempre ha sido un espacio elegido por el sector de la automoción. De hecho, la Feria del Automóvil ha pasado de acoger 28 a 32 marcas, lo que supone un importante incremento con respecto al último año y todas participarán en la sexta edición. Los vehículos que estarán a la venta serán nuevos, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión

El formato será el mismo que el del año pasado, con los concesionarios abiertos de 10.00 a 20.00 horas, desde el jueves 11 al sábado 13. Según, Cristina Liñares portavoz de los concesionarios, el evento ya se ha consolidado: “Estamos seguros de que conseguiremos mayor afluencia y ventas que en anteriores ediciones”. Liñares destaca que en esta feria disponen de más unidades para entrega inmediata, han unificado los criterios de descuentos y han añadido un bono de 500 euros a todas las ventas.

Además de Liñares, estuvieron presentes en el evento Joan Vidal Amiel, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de A Grela; Antonio Fontenla, presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña; Juan Ignacio Borrego, concejal de Educación, Formación e innovación Tecnológica; José Ramón Rioboo, diputado, y Pablo Fernández Vila, director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta.

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