La alcaldesa Inés Rey visita la reformada biblioteca de O Castrillón

La alcaldesa, Inés Rey, supervisó esta mañana los trabajos de mejora integral del conjunto del centro cívico y la biblioteca municipal del Castrillón. Las actuaciones que se están llevando a cabo forman parte de la primera fase del Plan de Renovaciones de Centros Cívicos Municipales, dotado con un total de 1,58 millones de euros de presupuesto, y que también incluye obras en Labañou, San Diego y Os Rosales.

En este caso, las actuaciones, con un presupuesto de casi 350.000 euros, tienen como objetivo resolver problemas derivados de filtraciones en el conjunto del edificio, tanto en la fachada como en la cubierta. Se está actuando para evitar problemas estructurales que pudieran generan otras patologías más graves en el edificio. “Desde el Ayuntamiento, a través del Plan de Barrios, seguimos trabajando para mejorar el día a día de la ciudadanía y ofrecerles mejores instalaciones culturales y sociales, como estas del Castrillón”, indicó Inés Rey, que estuvo acompañada por la concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa.

Biblioteca de O Castrillón Quintana

Además, entre los trabajos ya finalizados, se dotó a la sala infantil de la biblioteca, situada en el sótano, de una nueva instalación de climatización y ventilación, con el objetivo de proporcionar un mayor confort a las personas usuarias, mejorar la eficiencia de las instalaciones y las condiciones de habitabilidad. Por otra parte, también se reparará la pasarela interior que comunica la biblioteca con el centro cívico, sustituyendo el pavimento de madera por uno de madera tecnológica que aguantará el paso del tiempo y los agentes meteorológicos.

Biblioteca de O Castrillón Quintana

La visita de la alcaldesa al Castrillón se produce unas semanas después del fin de las actuaciones en la biblioteca y centro cívico de los Rosales, también del mismo plan de actuaciones. El objetivo es actualizar unas instalaciones que llevan décadas al servicio de la vecindad y convertirlas en espacios más confortables, accesibles y eficientes desde el punto de vista energético