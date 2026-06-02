Inditex afronta su primer examen con el impacto de la guerra de Irán

Una tienda de Zara ubicada en Madrid Efe

Inditex presentará los resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio de 2026 este miércoles 3 de junio, antes de que abra el mercado bursátil. Lo hará en medio de un contexto mundial envuelto en inestabilidad geopolítica generada por la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel hace tres meses. Las cifras que haga públicas serán las primeras que estén afectadas por este conflicto bélico.

Los analistas apuestan por una continuidad en el crecimiento en el volumen de negocio. De hecho, el propio grupo textil anticipó en marzo que “las colecciones Primavera/Verano 2026” han sido “muy bien recibidas” por los clientes y que las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante (sin tener en cuenta el efecto del cambio de divisas), aumentaron un 9% desde el 1 de febrero al 8 de marzo en comparación con el mismo período en 2025.

Inditex avanza en las obras de urbanización en el frente del nuevo edificio de Zara Más información

El banco de inversión español Renta 4 ha explicado que prevé “un crecimiento de ventas más elevado” en relación “a los últimos trimestres” debido al “menor impacto negativo de la divisa” y a “la débil evolución de las ventas en febrero 2025”. En el extranjero también comparten esta visión positiva. La entidad financiera estadounidense Citi recomienda comprar acciones de la compañía antes de la presentación. Este banco establece un precio objetivo de 61 euros, por encima del consenso de Bloomberg de 58,45 euros. RBC (Royal Bank of Canada) mantiene la recomendación de compra de títulos del grupo con sede en Arteixo. En este caso, sitúa un precio objetivo que asciende a un total de 62 euros.

Deutsche Bank Research estima que el grupo textil registrará unas ventas consolidadas de 8.810 millones de euros en el primer trimestre fiscal correspondiente a este 2026. Los analistas de la entidad alemana también estiman un beneficio antes de impuestos de 1.790 millones de euros. En unas cifras similares se mueve el pronóstico de Renta 4.

Inditex ha tenido un comportamiento negativo en Bolsa en lo que va de año. Contabiliza un descenso próximo al 5% desde el 1 de enero. El precio de las acciones se ha negociado en el último mes en un rango que se sitúa entre los 49 y los 54 euros. Esto supone que la valoración de la empresa en Bolsa se ubica en 166.000 millones de euros.

Impacto limitado

El consejero delegado, Óscar García Maceiras, compartió el pasado mes de marzo su visión sobre el posible impacto de la guerra de Irán en el negocio de la empresa. “El impacto hasta la fecha ha sido limitado y hay que tener en cuenta que en esos mercados operamos a través de franquicias”, explicó. También detalló que en los primeros días tras el estallido del conflicto “algunas tiendas” cerraron sus puertas y posteriormente reabrieron.

Además, García Maceiras aclaró en aquel momento que la multinacional textil considera que no esta situación no impactará “en precios” para los clientes, porque “desde hace tiempo” se aplica “una política de precios estable”.

Según los datos más recientes, la compañía textil cuenta con más de medio centenar de tiendas en la zona de Oriente Medio. La mayor parte de ellas se encuentran ubicadas en Arabia Saudí, Israel y Emiratos Árabes Unidos.