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A Coruña

Hace 25 años | La inauguración del parque de Bens salda el desastre ecológico de 1996

Hace medio siglo, en 1976, llegaba a A Coruña el exdiputado Emilio González López tras un largo exilio

Eugenio Cobas
Eugenio Cobas
02/06/2026 00:05
Uno de los estanques del parque de Bens, en una imagen de 2016
Uno de los estanques del parque de Bens, en una imagen de 2016
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Hace 25 años, a estas alturas de 2001, estaba a punto de abrir sus puertas el parque de Bens. Hace 50, en 1976, llegaba a A Coruña Emilio González López tras un largo exilio. “Me siento como el pez en el agua. Esto significa para mí una nueva toma de contacto con lo que uno fue, lo que uno es y lo que uno quisiera ser”, declaró a su llegada el exdiputado. Hace un siglo, en 1926, una obra del pintor Llorens ilustraba un cartel para promocionar A Coruña como destino veraniego.

2 de junio de 2001
2 de junio de 2001
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Hace 25 años | La inauguración del parque de Bens salda el desastre ecológico de 1996

La inauguración del parque de Bens cierra una etapa negra de la historia de la ciudad. Así lo reflejó el alcalde, Francisco Vázquez, quien subrayó ayer, 1 de junio de 2001, que en menos de cinco años se ha borrado de las pupilas de los coruñeses la imagen del derrumbamiento del vertedero. Este espacio verde, de más de 600.000 metros cuadrados, supone el inicio de la creación del gran pulmón de la ciudad, el parque Atlántico.

Marcos Pérez Maldonado, esta mañana, en la presentación del mapa interactivo del eclipse

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“Una etapa de vergüenza y tristeza”. Así definió Vázquez los cinco años que han transcurrido desde que se derrumbó el vertedero de Bens. El próximo martes tendrá lugar la inauguración oficial del nuevo parque con un acto protagonizado por niños y en el que todos pisarán firme sobre lo que durante años fue una escombrera.

2 de junio de 1976
2 de junio de 1976
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Hace 50 años | Emilio González López llegó a la ciudad junto a Manuel Iglesias Corral

Don Emilio González López, exdiputado por la Coruña en la Segunda República, llegó esta madrugada a esta ciudad procedente de Madrid, desde donde se trasladó en automóvil acompañado por don Manuel Iglesias Corral, decano del Colegio de Abogados de La Coruña.

El señor González López, profesor de la Universidad de Nueva York, estará hasta el 12 de julio en La Coruña, para volver después a Estados Unidos, donde ha permanecido la mayor parte de su tiempo de exilio, desde que acabó la guerra civil. Al preguntarle cómo se sentía de nuevo en La Coruña, contestó lo siguiente: “Me siento como el pez en el agua. Esto significa para mí una nueva toma de contacto con lo que uno fue, lo que uno es y lo que uno quisiera ser”.

2 de junio de 1951
2 de junio de 1951
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Hace 75 años | Ópera, toros, hípica y carreras de bólidos en el programa de las Fiestas

Se reunió la Comisión municipal de Fiestas, bajo la presidencia del alcalde, señor Molina. Fueron tomados los acuerdos definitivos sobre la ópera y los toros para concretar los programas correspondientes. También se adoptaron acuerdos en relación con el Concurso Hípico Internacional. Asimismo, fueron estudiadas otras proposiciones, como las carreras de bólidos mecánicos, de gran espectacularidad, y que por primera vez se presentarán en La Coruña.

Por lo que respecta a los carteles de propaganda, la Comisión acordó la inmediata tirada del adquirido por compra a su autora de Barcelona. En cuanto al premiado, tomó el acuerdo de devolverlo al Jurado para que dictamine si se trata de un plagio o si es una obra original.

2 de junio de 1926
2 de junio de 1926
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Hace 100 años | Cartel de Llorens para promocionar La Coruña como destino veraniego

El Comité de Turismo ha publicado un muy hermoso cartel de propaganda de La Coruña como ciudad de verano. Firma la bella composición el laureado pintor Llorens.

Por otra parte, ayer, 1 de junio de 1926, estuvo en La Coruña una prestigiosa comisión de la rica y trabajadora comarca de la Mahía y Barcala formada por el alcalde de Brión D. Ramón Dopazo y los presidentes de los sindicatos de Bastavales, Ángeles, Brión, Ons y Vicaso, con objeto de gestionar el rápido arreglo del puente de Chaves.

Además, los organizadores de la Peregrinación a Lugo hacen público que demoran el dar la publicidad de los pormenores del viaje porque aguardan el resultado de una gestión con la Compañía del Norte.

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